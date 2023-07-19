【假酒惹禍】幫女兒搞生日派對誤飲「假酒」集體中毒　全家洗腎搶救1人不治

▲ 幫女兒搞生日派對，誤飲「假酒」集體中毒，全家洗腎搶救1人不治。

幫女兒搞生日派對卻險喪命！近日，越南一對夫婦為愛女慶生，並叫來朋友一起參加派對，並喝下朋友帶來的酒，未料隔天卻出現中毒症狀。其中一名41歲男性朋友在接受2次洗腎後撿回一命，然而替女兒慶生的男事主，卻不幸因搶救不治身亡。

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綜合外媒報道， 7月12日，來自越南的NTTA一家愛女慶祝16歲生日，並邀請友人前來生日派對，當中包括一名41歲的男性朋友TKH。然而其中4人在喝下由TKH先生所帶來的6瓶500毫升酒後，第二日相繼出現不適徵狀。當中為女兒慶生的男事主，更出現頭痛及嘔吐等症狀，因嚴重甲醇中毒，搶救後不治身亡。

而男事主的妻女以及TKH先生，在44小時内陸續出現嘔吐、無力、視力模糊、嗜睡等中毒症狀，送院均被檢測出嚴重代謝性酸中毒，並出現重度甲醇中毒症狀。

醫生指出，4人飲用的可能不是純甲醇酒精，而是加入乙醇的假酒。由於伴隨有乙醇，使其中甲醇的代謝和消除減慢，毒性的表現也較晚，因此導致甲醇中毒。其中男事主的妻女因飲用量較少，接受1次5小時洗腎後於16日康復出院。而TKH先生經過2輪每次5小時的透析洗腎治療後，情況趨穩定，並於17日出院。

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責任編輯：羅嘉欣