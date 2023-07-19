【DSE2023】今年銳減至4名DSE狀元　蔡若蓮：疫情下已付出額外努力

▲ 教育局局長蔡若蓮今早（19日）到訪仁濟醫院羅陳楚思中學，勉勵應屆文憑試考生。（政府新聞處圖片）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，今年僅誕下4名DSE狀元，按年銳減一半，或創歷屆最低，被指與移民潮尖子流失有關，教育局局長蔡若蓮表示，今年在各個學科取得佳績的考生人數增加，形容整體表現較平均。

蔡若蓮今早到一間中學勉勵應屆文憑試考生迎接放榜，其後會見記者，籲大家不要忘記今屆考生經歷3年多的疫情，能夠取得現有成績，已付出了額外努力，不論是考生、家人及老師都給予很大支持。

被問到移民潮下如何跟其他大學「搶人才」，蔡若蓮指，本港大學在全球而言是非常優質，提及香港只有700多萬人口，卻擁有5間全球排名100強的大學，本港亦提供很多不同學科，例如現時社會最需要的STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）相關學科，或與香港發展為「八大中心」相關學科，為學生提供很多選擇，「有這麼多選擇和如此優質的高等教育，相信同學會願意留在香港。當然有些同學有自己的計劃，我們亦很鼓勵他們去見識多些。」

蔡若蓮主動提到，應屆通識教育科是最後一屆文憑試科目，見到末屆成績比以往稍優，亦非常平均。即將取代通識科的公民與社會發展科，評分改為「達標」及「不達標」，被問到會否會影響到學生不認真學習，蔡若蓮指，新科主要希望發揮同學的特性，讓他們有充分的探究和能夠深入學習，不要以成績指揮學習，「我們觀察到這兩年同學都很能夠善用這個空間，就着有興趣的主題去深入研習相關單元，所以我看到效果是不錯的。」

蔡若蓮亦說，預計截至今年8月底，約有4.5萬名學生完成公民科內地考察團，至於通識科老師，相信在新科適應上或教學上，不需要有太大調整。

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責任編輯：馮琪雅