劉德華西九舉行藝術空間展　與多位風格迥異青年藝術家互相融合

劉德華在聚光燈下40餘年，多年來他參與及製作出眾多膾炙人口的經典影視及音樂作品，他在文化領域的多元身份亦得到大眾的認可，是備受矚目的焦點人物。此次劉德華步履不停，又將做出新的嘗試。

這次劉德華將多年累積的演藝光芒，轉化成全新層面的藝術能量，創設出一個獨特的藝術空間——「1/X劉德華的藝術空間」。誠如劉德華自言：「我需要的只是一個空間，而不是一個展覽。」

故此，這次的藝術空間有別於一般藝術展，當中的藝術作品是由劉德華與多位風格迥異的青年藝術家互相融合，嘗試多樣的藝術形式，亦與他們在思想、藝術上進行碰撞、融合，共同創造出屬於二人獨樹一幟的心血結晶，從而造就了這個獨特的藝術空間。

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展示返璞歸真一面

而「1/X劉德華的藝術空間」活用西九龍文化區藝術公園自由空間FREESPACE的整座建築物，從地面入口到二樓，一直延伸至戶外的露天平台；以不同形式及主題的藝術作品，鋪陳出一條感動心靈的藝術路徑。當中作品包括劉德華親身參與不同作品的創作，讓觀眾可藉此更深入了解華仔的藝術世界。

主視覺及活動海報用了最簡約的設計，展示出劉德華返璞歸真的一面，充滿了無限的想像、無盡的可能。當劉德華打破自己，將自己的藝術見解融入到青年藝術家們強烈的個人色彩中，又會碰撞出甚麼樣的火花？

INFO

舉辦日期：2023年8月25日至9月9日

地點：西九龍文化區藝術公園自由空間FREESPACE

門票：2023年7月25日起透過www.cityline.com發售

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