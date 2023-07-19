【內地交流團】陳呂重德紀念中學赴大連鴨綠江斷橋 探究中國重要近代史

▲ 陳呂重德紀念中學帶領學生抵大連開展「遼沈歷史及文化體驗之旅」。

香港與內地在今年初實施全面通關後，中小學與內地交流陸續恢復，疫情前每年都會舉辦不少內地交流團的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，通關後隨即在上月底舉辦「遼沈歷史及文化體驗之旅」的學術交流團，帶領中六學生到大連參觀多個歷史古蹟，加強香港中學生的歷史及文化教育。校長彭家強稱，新學年將舉辦更多內地交流團，為學生提供更多的學習機會及寶貴的經驗。

同學親身體驗古蹟感震撼

陳呂重德紀念中學由助理校長林嘉威及兩名老師，帶領19名中六級學生到大連，參加一連五日的「遼沈歷史及文化體驗之旅」，大連及丹東是兩個曾經歷過戰爭和磨難的城市，是近代重要史蹟地。學生參觀鴨綠江斷橋、中朝友誼橋和抗美援朝博物館等重要歷史史蹟，深刻體驗到我國人民在歷史上所經歷的種種磨難與抗爭，也更加理解中朝兩國友誼的深厚歷史根源。

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中六生鄧家偉同學稱，曾在歷史課上讀過相關的歷史，但只有親身體驗後才會有如此震撼的感受。鴨綠江斷橋是中朝邊境上一座重要的橋梁，也是抗美援朝戰爭中的一個重要戰場，經過導遊的講解，學生走上斷橋，就像走入歷史，看著橋梁上滿是彈痕、斷橋處的兩枚空炮彈殼和破損的痕跡，觸目驚心。其他學生紛紛表示深刻體會到先輩保家衛國的精神，通過抗爭和犧牲，中國才能走向今天的強盛。

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了解志願軍的犧牲精神

今次的學術交流團，亦參觀中朝友誼橋、抗美援朝博物館等，學生看到了很多珍貴的歷史文物和照片，深入了解抗美援朝戰爭期間中國人民和志願軍的不屈精神和英勇犧牲，以及這場戰爭對中國和世界的重要意義。

社會復常後，學校對外的交流活動亦逐步恢復，陳呂重德紀念中學彭家強校長稱，正建構於新學年舉辦更多內地交流團，包括大灣區、北京、內蒙古、敦煌等地點，為學生提供更多的學習機會及寶貴的經驗，同時也有利於學生認識中華民族的優秀傳統文化，體驗不同地區的風土人情，拓展視野。

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