【腦中風】男子飲綠豆沙隔天睡醒腦中風　醫生揭秘箇中原因【附中風先兆】

▲ 內地一名男子在喝下冰鎮綠豆沙之後嚴重腹瀉，隔天更出現中風症狀。

綠豆沙有消暑作用，但原來不能隨便喝！內地一名男子在喝下一碗冰鎮綠豆沙後出現嚴重腹瀉，隔天情況更加以惡化，甚至出現四肢無力、口齒不清等腦中風症狀。男子緊急送院後，才發現患病的真正原因。

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綜合內地媒體報道，浙江一名40歲鄭姓男子從事銷售業，某天跑完外勤回家後，立即從雪櫃中拿出一碗冰鎮綠豆沙喝下，結果當晚便出現嚴重腹瀉，一連幾次腹瀉至虛脫。然而禍不單行是，隔天鄭男醒來，發現自己手腳沒有力氣、走路不穩，之後連說話也口齒不清，左側手腳更出現僵硬、難以移動等症狀。家人見狀，連忙將他送到浙江省人民醫院就醫。

經過頭部電腦掃描、驗血等檢查後，醫生診斷鄭男患上腦梗塞，亦即俗稱「中風」。神經內科主治醫生邵燕琪指，一般來說發病4.5小時內為黃金治療時間，可以進行最為有效的靜脈溶栓，但由於鄭先生是在睡著的狀態下發病，因此無法得知準確發病時間。

所幸醫療團隊發現鄭男的腦部組織尚未完全壞死，仍有機會可進行靜脈溶栓，於是在獲得家屬同意後立即進行搶救。目前鄭男情況已逐漸好轉，正在進行下一步治療。

浙江省人民醫院神經內科副主任張聖表示，在多數情況下，中風都是「內外夾攻」引起。而鄭男因天氣炎熱大量出汗，又因喝下冰鎮綠豆沙而導致腹瀉，令身體流失大量水分，使血液變得濃稠。

由於綠豆沙是冰凍甜品，加上鄭男在房間內開著冷氣休息，兩者令他血管收縮。另外，鄭男的病史亦顯示他有高血壓及長年吸煙習慣，因此在多重因素之下便造成腦中風。張聖呼籲民眾要避免長時間留在冷氣房，以及讓身體在短時間內因溫差過大，而誘發中風。

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：

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醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣