女團Beanies衝出香港赴台灣演出　張天穎夥隊友首度唱新歌

▲ 唱作女子組合Beanies。

台灣音樂節《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》剛於過去的週末在台北的圓山花博公園圓滿結束。今年,香港Packer贊助及支持獨立唱作歌手赴台交流,包括新晉唱作女子組合Beanies、獨立唱作饒舌歌手Martian B及Dvk參與盛事。

當日台北的氣溫最高達36度,現場站滿樂迷,張天穎(Jaime)先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》,然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》,在廣東歌曲的感染力下,現場反應超high!

之後,Jaime與唱作女子組合Beanies出場,成員除了她,還有陳樂頤(Geor)、潘釗彤(Chiutung)、李凱翹(Kay)、黃健怡(Winky),她們5人同樣來自「陳輝陽 x 女聲合唱成員」,是今年的全新女子創作組合。

5位青春少女在台上先送上魏如萱原唱的《Have a nice day》,再唱今年出道首支作品《公主抱》,最後特別唱出剛剛錄好,但未派台的全新作品《最佳女團友》,創作靈感關於5個女生去旅行的歌,切合今次行程,別具心思。