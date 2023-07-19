女團Beanies衝出香港赴台灣演出　張天穎夥隊友首度唱新歌

▲ 唱作女子組合Beanies。

台灣音樂節《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》剛於過去的週末在台北的圓山花博公園圓滿結束。今年，香港Packer贊助及支持獨立唱作歌手赴台交流，包括新晉唱作女子組合Beanies、獨立唱作饒舌歌手Martian B及Dvk參與盛事。

當日台北的氣溫最高達36度，現場站滿樂迷，張天穎（Jaime）先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》，然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》，在廣東歌曲的感染力下，現場反應超high！

之後，Jaime與唱作女子組合Beanies出場，成員除了她，還有陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky），她們5人同樣來自「陳輝陽 x 女聲合唱成員」，是今年的全新女子創作組合。

5位青春少女在台上先送上魏如萱原唱的《Have a nice day》，再唱今年出道首支作品《公主抱》，最後特別唱出剛剛錄好，但未派台的全新作品《最佳女團友》，創作靈感關於5個女生去旅行的歌，切合今次行程，別具心思。