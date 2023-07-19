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【賭王千金】何超蓮自爆跟老公分隔1個月　竇驍升呢「賭王女婿」即開工拍劇

娛樂 15:44 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「賭王千金」何超蓮跟內地男星竇驍相戀近4年，兩人今年4月17及18日於峇里島舉行世紀婚禮，榮升人夫人妻！新婚不久的超蓮很快便重回工作崗位，更曾返港處理公務。

至於何超蓮日前於內地綜藝節目《心動的信號》中，竟透露結婚彼此各有各忙，升呢「賭王女婿」的竇驍新婚後繼續拍戲，這對新婚夫婦曾分開1個多月，讓網友相當震驚。

【賭王千金】何超蓮「硬食」管理家族項目　揭賭王子女每月零用錢數目

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【賭王子女】與四房何猷亨合照為不和闢謠　何超蓮婚後首個生日竇驍冇影？

超蓮跟竇驍各有各忙

何超蓮於節目預告裡，被內地女星孟子義問起新婚生活時，何超蓮先是露出燦爛笑容，之後她直言跟竇驍結婚後，已有一個多月沒見過面。

超蓮說：「結婚完了以後都在各自工作，他直接進組拍戲，我也有自己的工作要忙」。

被問及為何不去探班？何超蓮即說：「沒辦法」，一來自己工作很忙碌，二來跟劇組去探班的話，路途實在太過遙遠，她說：「光是搭飛機等交通，時間大概就要耗費一天，」因而這對新婚夫婦已一個多月沒碰面。

新婚後的竇驍曾分享工作照。（取自微博）

網民：小別勝新婚

【賭王千金】何超蓮32歲生日着鬆身衫孕味濃 　疑奉子成婚做媽媽？

超蓮這番說話引來網友熱議，有網民替二人擔心：「婚姻會受到影響吧」、「感覺無法長久」；不過亦有人支持這種相處模式，「我覺得很好！兩個人不要一直在一起，給對方空間」、「就算結婚了也不要落下自己的事業啊，這樣挺好的」和「小別勝新婚，相信以後會有更好的相處方式」。

事實上跟竇驍結婚之後，超蓮沒有不停放閃，反而分享自己的生活日常，包括早前跟友人去西灣河太安樓品嘗街頭小吃。另外，5月9日為超蓮的生日，她只是跟胞弟慶生，反而老公竇驍未見蹤影，似乎超蓮跟老公享受各自的空間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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