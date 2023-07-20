全城義工 義工傳承 博愛醫院重整義工隊 招募逾300個義工 

▲ 博愛醫院重整義工團隊，並招募了超過300名來自各界的義工，繼續發揚博愛精神，幫助更多有需要的人。

隨着社會恢復常態，不少恆常活動亦開始復辦。博愛醫院於7月16日便舉行了「慶祝香港回師歸亦國26周年：博愛義工傳萬+暨 博愛義工服務發展基金啟動禮」。活動上，博愛醫院宣佈博愛義工隊已重整旗鼓，並招募了超過300位義工，繼續為有需要的人提供適切的幫助。義工們更在啟動禮上與博愛醫院董事局主席陳首銘博士及其他嘉賓一同宣誓，承諾日後全力以赴，繼續把博愛精神傳承下去。



鼓勵各界支持 貢獻技能回饋社會



博愛醫院董事局主席陳首銘博士在致辭時表示，過去因疫情關係，博愛義工隊停辦了三年，隨着社會復常，決定重整旗鼓，並鼓勵社會各界、商界伙伴、各界專才、家庭以及學生一同加入博愛義工隊，冀能一同貢獻寶貴的經驗和技能，令有需要的人士得到適切的幫助，與博愛攜手「博施濟眾」，共建「慈善人愛」社群。他亦表示很開心能夠在任內成立『博愛義工服務發展基金』，以配合及拓展博愛義工服務，他謂：「在未來日子，我們會舉辦更多活動，希望各界機構、團體和紀律部隊能夠攜手合作，為博愛醫院各單位籌辦經費。期望博愛義工隊可以幫助有需要的人士，義工們也能夠在成長路上有所得益，做到助人自助，共享有意義的人生。」

▲ 博愛醫院董事局主席陳首銘博士希望義工隊能發揮助人助己精神，同時期望義工能夠在成長路上有所得益。

政府機構積極參與 共建關愛共融社會



一直以來，特區政府亦非常鼓勵各個政府部門及紀律部隊如消防處、警務處、入境處、海關等積極投入義務工作，主禮嘉賓之一的署理保安局局長卓孝業於致辭時表示：「博愛醫院成立的『博愛義工服務發展基金』，可以支持博愛義工的長遠發展，包括義工培訓、推廣工作，讓義工隊能夠持續服務社群。希望在未來的日子，可以繼續跟博愛攜手合作，同時期待博愛義工隊以全新面貌跟大家見面。希望博愛義工服務發展基金能夠持續發展下去，把博愛精神傳遍香港，為香港製造一個更良好的社會氣氛。」

▲ 署理保安局局長卓孝業希望義工計劃能夠持續發展下去，把博愛精神傳遍香港，共同締造一個更良好的社會氣氛。

馬浚偉擔任義工名譽顧問 發揚義工精神



博愛醫院正式宣佈委任影視紅星馬浚偉擔任義工名譽顧問，他表示很高興能成為博愛義工隊的一份子，更與在場義工分享心得。「做義工最緊要是有一顆利他人的心、利社會的心以及利國家的心。常說施比受更有福，其實幫完別人後，自己會更加開心。最重要是我們能夠完善自己，再成就別人，用自己力量去幫助別人達成他們的目標。大家要有一顆博愛之心外，還要有喜樂之心，只要願意付出，這個世界就會更美好。」

當日啟動禮邀請到署理保安局局長卓孝業PDSM, JP及署理勞工及福利局局長何啟明JP擔任主禮嘉賓，見証由博愛醫院董事局主席陳首銘博士帶領下、逾二百位義工在主禮嘉賓見證下一同進行宣言儀式。

▲ 博愛義工隊星級義工名譽顧問馬浚偉（右二）與博愛醫院董事局主席陳首銘博士（左二）、第一副主席周駿達先生（右一）及第八副主席王文漢博士, MH合照（左一）。

▲ 擁有六年義工經驗的莫瑞冰在活動上分享做義工時的難忘事。

▲ 當日逾二百名義工一同宣誓，承諾繼續把博愛精神傳承下去。

(特約)