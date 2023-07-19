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【47人初選案】何桂藍指立選焦點屢成「跑馬仔」　不欲議會路線依賴運動多取議席

社會 14:27 2023/07/19

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前《立場新聞》記者何桂藍。（資料圖片）

民主派初選案今（19日）續，前《立場新聞》記者何桂藍續作供。何提及其參選目的時指，每逢立法會選舉眾人焦點均是「跑馬仔」、「數議席」，她希望選舉可推進2019年運動，但不欲看到議會依賴運動來獲取更多議席。

被告何桂藍續出庭自辯，由其代表大律師Trevor Beel主問。何承認與抗爭派有聯繫，因她認同該派，例如抗爭派承認2020年的立法會無法實踐政策倡議的功能，不會向選民保證當選後或取得若干議席便可達成五大訴求；抗爭派不會考慮被取消資格或保住議席，若有些事不合理，即使被取消資格也要做；抗爭派認真審議每個議案；與政府談判方式有很多種。

辯方問及，何是否認同其支持者是「最黃」和激進的年輕人。何稱不會用「黃」來形容，因為許多人覺得「黃」便是很激進。何指，投票予民協的深水埗居民也可以很「黃」，但同時可完全反對暴力。

何一度指其支持者與「最黃」及激進相反，法官質疑是否指最保守的人。何稱，本案有不同民主派光譜被捕，形容每個被告都處於不同的同溫層（echo chamber），以她所見2019年的激進派很不喜歡初選。

何稱她當年在連登被喻為「OMDB 2.0（楊岳橋）」或「小麗老母2.0（劉小麗）」，她相信至少輿論認為她與楊相似，故同遭激進派攻擊，但何強調非要評論楊及劉。

何提及參選原因及目的時指，立法會選舉最多人可參與及成本最低，而政府亦須回應選舉結果。何指，每逢立選大眾或媒體焦點均變成「跑馬仔」、「數議席」，何坦言不欲看見議會路線依賴2019年運動多取幾個議席，而是希望藉立選推進運動。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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