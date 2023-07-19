【47人初選案】何桂藍指預算案存「公共財政黑洞」　若五大訴求落實仍投反對票

▲ 前《立場新聞》記者何桂藍。（資料圖片）

民主派初選案今（19日）續，前《立場新聞》記者何桂藍續自辯。何供稱，她當記者時知道預算案存在「公共財政黑洞」，即透過綑綁不受歡迎及沒有爭議的工程，迫使立法會通過。何指，即使五大訴求得以落實，但政府藉程序迴避監察，她仍會投下反對票。

被告何桂藍今續出庭自辯，何承認與抗爭派有聯繫，因她認同該派，例如抗爭派不會向選民保證當選後便可達成五大訴求；主要考慮非保住議席，若有些事不合理，即使被取消資格也要表態。

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辯方問及，何是否認同其支持者是「最黃」和激進的年輕人。何稱不會用「黃」來形容，因為許多人覺得「黃」便是很激進，舉例投票予民協的深水埗居民也可以很「黃」，但同時可反對暴力。

何一度指其支持者與「最黃」及激進相反，法官質疑是否指最保守或「藍」的人。何稱，本案有不同民主派光譜被捕，形容每個被告都處於不同的同溫層（Echo chamber），以她所見2019年的激進派不喜歡初選。何稱當年被連登網民被喻為「OMDB 2.0（楊岳橋）」或「小麗老母2.0（劉小麗）」，何相信輿論認為她與楊相似，故同遭激進派攻擊。

何提及參選原因及目的時指，立法會選舉最多人可參與投票及成本最低，而政府亦須回應選舉結果。惟何指，每逢立法會選舉大眾或媒體焦點均變成「跑馬仔」、「數議席」，何坦言不欲看見議會路線依賴2019年運動多取幾個議席，而是希望藉選舉推進運動。

何續稱，本港民主運動一直以來的恐懼或問題是，當焦點放在議會時，會影響推進運動，很多投入運動的人不太喜歡初選，憂慮會轉移大眾的注意力，疑惑運動的存在是否只是為了「拎多幾席」。何指，運動的緣起之一是立法會解決不到問題，所以才有人上街。何強調她不是要放棄議會，但認為若然把運動「搬」入議會，則會消解了運動的能量，或是馴化了一場運動。

辯方另指，趙家賢曾作供指何在協調會議上曾稱要「中港關係破局」、「將整個制度推到盡」，何否認說法。

對於預算案的取態，何提到自2017年任職記者報道橫洲事件專題時，得知「基本工程儲備基金」佔預算案開支六分之一，但議員審核預算案時無法討論該筆基金。何解釋，基金綑綁逾萬項造價千萬的工程，當中包括不受歡迎及沒有爭議的工程，迫使立法會通過，何形容為「公共財政黑洞」。

何控訴，財政司司長陳茂波自2020/21年度的財政預算案起，動用前財政司司長曾俊華設立的千億「未來基金」，投放至國泰航空、北部都會區及「港版淡馬錫」上，何激動指預算案動用的「每一分係納稅人嘅錢」，但納稅人卻無法阻止。

法官陳慶偉指同意何的部分言論，但法庭非要評論財政司司長的對錯，追問何若政府在2021年度的預算案的操作一如以往，何會否投下反對票，何表示會。

聆訊明（20日）續。

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記者：陳曉欣