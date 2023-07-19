【DSE2023】嘉諾撒聖瑪利書院誕超級榜眼鄒思悦　冀留港讀醫鑽研癌症

▲ 嘉諾撒聖瑪利書院誕超級榜眼鄒思悦，冀留港讀醫鑽研癌症。（黃建輝攝）

文憑試今日（19日）放榜，嘉諾撒聖瑪利書院誕超級榜眼，差一分成超級狀元的鄒思悦直言感失望，但明白做狀元多少也要有「彩數」，故未至於「恨」，會在大學繼續努力學習，她冀留港讀醫，鑽研癌症，讓病人解除癌症的折磨，最大願景則是成為無國界醫生。

鄒思悦在今屆文憑試4個核心科、物理、化學及數學延伸部分單元二（M2）均考獲5＊＊，僅生物考獲5＊。她坦言，有想過自己可成為狀元，尤其她的生物科成績在校內一向非第一就是第二，故對差一分感失望，但也明白「彩數」同樣重要。

她已決定留港讀醫，提到自己從小經常生病，如2歲便因肺炎入院，一直是診所及醫院的常客，9歲時更曾高燒逾一週，要抽13筒血檢查，幸是遇到一位好醫生，並得到其鼓勵才未致太恐懼，她也因而受到該醫生啟發，立志成為一名能幫助病人早日康復的醫生。

鄒思悦續指，該次高燒發現其感染EB病毒，有研究指感染者患鼻咽癌的風險會更高，讓她有點擔心，同時其二伯父也曾是鼻咽癌患者，故期望將來可以更多研究癌症，尤其是是鼻咽癌，提到鼻咽癌在中國南部地區，鼻咽癌是較普遍的前癌症，希望幫助更多患者解除折磨。不過其最大願景則是成為無國界醫生，幫助受貧困、戰火或自然災害影響的人。

她並無移民或到外國升學的打算，因在香港成長，冀貢獻這個地方及在這發展，而身邊也非特別多同學移民。對於本港引入外地醫生，她則認為有助解決本地醫護人手短缺問題，亦相信政府會確保有關醫生得質素，又認為此舉不會影響本地醫生發展，反而有良性競爭是好事。

被問到如何看待通識科改革至公民科，她就指，公民科貼合目前需要，可以提升對祖國認識和公民意識。

疫下渡過數年中學生涯，她憶述，由於自己較少用電腦及電話，初上網課時十分不習慣，亦未能掌握網課下如何溫習等，曾感沮喪，所幸在家人及師友的幫助下摸索出適合自己的溫習方法，其中一個便是要主動提問，遇到不懂的地方馬上在下課後請教老師，也從而理清相關概念及鞏固知識，鼓勵大家要抱積極學習精神。

她沒有補習，但會與數名同樣有意讀醫的同學一起溫習，一同研究歷屆試題等，試過有3至4個月，會趁上課前、清晨約4至5時一起開「Google Meet」溫習，後尾自覺「谷得太拫」才停止。得知其考獲佳績，戰友們也紛紛上前給她擁抱，讓其很感恩，除感謝戰友互相扶持，她也特別感謝父母不斷鼓勵自己，提醒她要放鬆；並感謝校方的鼓勵與支持。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰