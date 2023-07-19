【詐騙酬金】涉虛報額外服務騙逾11萬特別酬金　仁濟醫生被落案起訴欺詐

▲ 涉虛報額外服務騙逾11萬特別酬金，仁濟醫生被落案起訴欺詐。（資料圖片）

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名公立醫院駐院醫生涉嫌多次虛報他曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。該名醫生今日（19日）被落案起訴欺詐。

王文灝，33歲，仁濟醫院駐院醫生，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他已獲廉署准予保釋，以待星期五（21日）在西九龍裁判法院答辯。

被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，星期六則為上午9時至下午1時，並以輪流方式擔任候召工作。

醫管局的醫務人員因應過多服務要求及工作量，在其常規候召職務以外提供額外服務，可按特別酬金計劃每小時獲支薪酬。

被告涉嫌向醫管局虛假地申報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，指有關額外服務為其常規候召職務以外的工時及不會影響其在醫管局執行正常工作，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。

廉署接獲醫管局轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。

如醫管局知悉被告沒有獲得准許而在仁濟醫院執行常規候召職務期間，到屯門醫院執行特別酬金計劃的工作，或誇大其執行工作時數，則不會批核或向被告發放特別酬金計劃的薪酬。

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記者：黃穎津