【DSE放榜2023】平機會文件來回耗時影響分數　林澤駿稱無悔爭取廢取髮禁

▲ 於中學爭取長髮平權的林澤駿是今年應屆考生。(湯致遠攝)

文憑試（DSE）今（19日）放榜，就讀東華三院黃笏南中學、致力推動廢取「髮禁」的林澤駿，同樣於今日接過成績單。受事件影響，林澤駿的成績未如理想，但他認為「無得後悔」，直言會盡其能力做可以做到的事，以致令下一位爭取平權的學生或人士，不用承受那麼多。

林澤駿的整體成績滿足入讀大學的最低要求，包括兩科考獲第5級，預料能夠升讀大學，但他指，成績較原本預期低了1至2分，未必能夠順利入讀心儀的學科，即中大政治及行政學、哲學，或需改選中大的社科；同時，他計劃為3科申請成績覆核，包括中文、通識、資訊及通訊科技。以個人層面出發，他認為修讀政政及哲學能夠幫助他的「想法更進一步」，並進行更多與事件有關的研究；不過他亦指，在事件發生前已經希望入讀上述課程，認為是性格使然。

林澤駿自言有些多愁善感，種種事件影響備試心情，稱正正「影響最關鍵的1至2分」。他認為，期間接獲的文件、電郵令他覺得自己不被認同，形容「受冷冰冰的文字影響，感到有點低落（sad）」；不過，他亦會提醒自己不應再這樣下去，有更重要的事在等着他處理。他亦指，過程中需要處理不同事務，令他的溫習時間減少，並舉例指草擬發放給平機會的信件需要花上1至2日，直言那些時間「能夠操多10份卷」。

回顧這1年多的經歷，林澤駿認為「未必是值不值得的問題」，他深明自己需要站出來，負起一份責任，並應拼盡全力、盡其能力範圍做可以做到的事，原因是下一位再站出來爭取平權的學生或人士，未必會得到同樣的關注度，存在困難，因此希望令他們不用經歷及承受那麼多；他更直言「無得後悔」。

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記者：梁凱婷