【DSE放榜2023】平機會文件來回耗時影響分數　林澤駿稱無悔爭取廢除髮禁

▲ 於中學爭取長髮平權的林澤駿是今年應屆考生。(湯致遠攝)

就讀東華三院黃笏南中學、一年前公開挑戰校規「髮禁」的林澤駿，同樣於今日（19日）接過文憑試成績單。林澤駿坦言，溫習時間及心力受到事件影響，即使其中2科考獲第5級，文憑試整體成績仍未如理想，但他認為「無得後悔」，希望盡其能力，令下一位爭取髮禁平權的學生或其他人士，不用承受太大壓力。

2科奪5級 料失落中大政政及哲學

去年同日拍片公開表示向平機會投訴校規髮禁的林澤駿，當時仍就讀中五，轉眼間，現已即將中六畢業、告別校園。他表示，其文憑試成績達到入讀大學最低要求，透露其中兩科考獲第5級，但總分仍較預期低了1至2分，料未能入讀心儀的中大政治及行政學、哲學，或需改選中大社科，他認為修讀心儀學科，有助他更進一步達到廢取髮禁的想法，但是早於向平機會投訴前，他已經萌生入讀這兩科的念頭，形容是性格使然。

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林澤駿指，投訴過程中，需要處理不同事務，令他的溫習時間減少，舉例指草擬發放給平機會的信件需要花上1至2日，直言那些時間「能夠操多10份卷」。他又自言性格多愁善感，接獲相關文件、電郵內容，令他感到不被認同，「受冷冰冰的文字影響，感到有點低落（sad）」，直言爭取廢取髮禁的種種事件，影響他的備試心情，稱正正「影響最關鍵的1至2分」，但他亦會提醒自己，有再更重要的事在等着他處理。

回顧這段經歷，他直言「無得後悔」、「未必是值不值得的問題」，他解釋，深明自己需要站出來，負起一份責任，應拼盡全力、盡其能力範圍能做到的事，因下一位再站出來爭取平權的學生或人士，未必會得到同樣關注度，存在困難，故希望令他們不用經歷及承受那麼多，而他畢業後，亦會繼續留長髮，盡用這份自由。

過去1年，林澤駿多次舉行圍爐會召集同路人，更與朋輩共同成立網上平台「吾髮」，希望藉此協助有需要的中學生。他昨（18日）亦證實，平機會就有關投訴的調查結果為指控不成立，現已終止調查；他本人已申請法律援助，盼循民事訴訟或司法覆核途徑，繼續推動學校廢取「髮禁」。

平機會指髮禁不涉違性別歧視 符中國人社會對儀容期望

林澤駿昨日引述平機會調查結果，髮禁涉違性別歧視的指控不成立，並終止調查。據他公開3月接獲的平機會信函，指男學生留長髮看來未能符合校方樸素端莊及簡單務實的髮型總則，女學生同樣受限制，林並無受到遜於女學生的待遇，又指校方的髮長規定，是中國人社會對學生儀容的期望，林過去以短髮上學，無資料顯示不能留長髮對林構成實際損失，跟一直以「長毛」自居的梁國雄被剪短髮有根本性不同。

東華三院黃笏南中學昨日發表聲明回應指，個案可能涉及司法程序， 故不宜評論相關細節，期望各方諒解。校方亦指，在過去1年多，一直配合平機會調停及調查， 並恪守三方溝通基本原則，包括對會議內容保密，同時保障學生私隱，互相尊重；亦一直聽取學生想法，以學生福祉為本，在有需要時予以適切支援及輔導。

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記者：梁凱婷