【福建考察團】上午訪廈門自貿區　易志明：本港航運在數碼方面需奮起直追

▲ 立法會議員考察廈門自由貿易試驗區。(梁君彥fb圖片)

立法會福建考察團踏入最後一日，今日（16日）上午行程包括考察廈門自貿試驗區，議員參觀了大數據服務中心、廈門國際航運科創中心及廈門海上世界，實地視察自貿試驗區在大數據、航運物流、口岸進出口和法律服務方面等的支援，了解當地如何構建高效便捷的物流網絡及服務。

廈門自貿試驗區總面積超過40平方公里，涵蓋海、陸、空港、郵輪母港聯動發展，並分為兩岸貿易中心核心區及東南國際航運中心海滄港區這兩大區域，是中國國內獨具特色的自貿試驗區。

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航運交通界議員易志明在參觀後指出，廈門港改裝至全自動化，發展快速，香港的航運曾一度領先，但今時今日與廈門對比，確實落後，特別是數碼平台方面需奮起直追。他指，本港碼頭部分工作，已落實自動化，現正向特區政府申請將無人駕駛引入業界，行業向自動化道路發展，希望短期內可加強競爭力。

易志明表示，受地理環境限制，香港碼頭發展必然在新界西部，已向政府了解龍鼓灘填海涉及的水深，和對航道的影響等情況，有否機會建成新碼頭。

民建聯立法會議員周浩鼎指，廈門就一帶一路國際爭議解決設置平台 ，「國際商事爭端預防與解決組織」。他認為，香港和廈門方面就國際爭議解決也有更多的合作，因為目前來說，一帶一路的商貿恊議不斷增多，廈門方面的企業，跟一帶一路國家合作，相信也可以用到香港的爭議解決及仲裁服務。他稱，據他了解，香港的兩個律師會，也正在處理加入上述平台的過程中。

▲ 周浩鼎指，得到中央政府支持，廈門也就一帶一路國際爭議解決設置平台。(周浩鼎fb圖片)

立法會主席梁君彥指，廈門作為福建的貿易及航運中心，是國家改革開放後的經濟特區之一，在國家發展佈局中具有重大戰略意義。「我們相信，港閩兩地日後可以加強合作，實現強強聯手、優勢互補。」

考察團今日亦會考察廈門市規劃展覽館、參觀集美陳嘉庚紀念館，並與廈門市委統戰部工作餐敍，今晚返港。

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責任編輯：區綽彥