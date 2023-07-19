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【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元

社會 15:24 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

聖保羅男女中學超級狀元藍仲宏（右）一門雙傑，與哥哥同屬文憑試狀元；圖左為另一名應屆超級狀元古冰心。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，直資聖保羅男女中學包攬一男一女「超級狀元」，其中1名超級男狀元藍仲宏，其胞兄藍正宏正正為同校畢業生，更曾於2018年晉身DSE狀元之列，可謂一門雙傑，但原來兩兄弟讀書方法，以至選科去向都截然不同。

應屆超級狀元藍仲宏表示，對科學及物理有濃厚興趣，認為當中有多種抽象概念，可從思考問題中獲得滿足感。他過去多次入選港隊，出戰「國際物理奧林匹克」，包括於今年7月第53屆「國際物理奧林匹克」，代表港隊出戰奪得1金、3銀及1銅。

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面對未來升學出路，藍仲宏表示，已獲英國劍橋大學有條件取錄，並已獲全額獎學金，準備修讀自然科學。惟他指，海外升學並非為移民，目前未知將來會否回港發展。

至於其於2018年畢業的胞兄藍正宏，當年則選擇本地升學，升讀香港大學法律系。對於兩人截然不同的升學選擇，藍仲宏表示，「佢點決定升學唔影響我，我只會照自己興趣而選擇。」他亦透露，二人讀書方法各不同，故此哥哥較少向他提供溫書建議。

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記者：馮琪雅

DSE 聖保羅男女中學 中學 劍橋大學 香港大學

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