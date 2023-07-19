【詐騙保險】涉訛稱受傷詐騙1.8萬保險金　前酒吧經理被判160小時社服令

▲ 涉訛稱受傷詐騙1.8萬保險金，前酒吧經理被判160小時社服令。（資料圖片）

36歲前酒吧經理涉訛稱受傷，串謀他人詐騙保險公司批准保險索償申請，以向其發放賠償金及醫療費用共逾1.8萬。涉案前經理早前在東區裁判法院審訊後，被裁定2項串謀詐騙罪罪成，今（19日）被判處160小時社會服務令。裁判官判刑時指，決定給予被告1次機會。

本案為東區裁判法院案件，今移師至區域法院處理。泰國裔被告尹浩然（36歲），案發時為酒吧經理，被控4項串謀詐騙罪，經審訊後被裁定2項串謀詐騙罪成。

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裁判官判刑時指，感化官建議被告進行社會服務令，遂決定給予被告1次機會，就2項串謀詐騙罪，判處被告進行160小時服會服務令。另外，裁判官早前已頒令被告須賠償友邦保險逾1.8萬元涉案賠償金。

控罪指，被告於2016年11月至2018年6月期間在香港，與劉承恩和其他不知名人士一同串謀詐騙友邦保險（國際）有限公司，即不誠實地虛假地表示，4份看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而誘使該友邦核准申請，並發放賠償金和發還醫療費用共約4.7萬。

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記者：梁錦麟