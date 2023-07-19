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【馬會慈善】馬會赤柱戶外訓練營完成重建　料每年服務近5萬青年

社會 15:26 2023/07/19

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馬會董事楊紹信於「香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營」開幕典禮上致辭。（馬會圖片）

賽馬會「赤柱戶外訓練營」完成重建，今日（19日）舉行開幕典禮， 為青年人和弱勢社群提供更多享受水上活動的機會。

訓練營由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐逾1.4億 元重建，並由香港青年協會營運。 出席開幕典禮的主禮嘉賓包括香港特別行政區行政長官李家超、中聯辦青年工作部副部長一級巡視員宋來、香港賽馬會董事楊紹信、香港青年協會副會長馮玉麟。

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楊紹信於開幕禮上表示，體育及文化是馬會慈善策略重點範疇之一，新落成的訓練營能惠澤社會，特別為青少年提供多元化的水上活動體驗，有助鍛鍊體能，培育正向思維，並藉此提升市民對水上運動的興趣，鼓勵市民多參與體育運動。

由馬會支持興建的訓練營樓高四層，提供的宿位預計每年可接待約2萬人，約4.9萬人可受惠於訓練營舉辦的水上運動。 另外，馬會亦支持新訓練營舉辦不同體驗式培訓計劃和水上體育活動，當中包括為弱勢社群 提供免費體育訓練計劃，參加者會與獲配對的青少年義工一同進行體育訓練，鍛鍊體能，宣揚共融訊息，預計每年惠及逾3,000名基層人士。

訓練營將舉辦為期三年的「青協賽會《好動‧永續》水上歷奇計劃」，將各類水上活動糅合多元化歷奇學習體驗，促進青少年全人發展。

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記者：陳梓蔚

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