【書展開鑼】書商料人流人均消費增一成    有家長用盡消費券買教材

▲ （林宇翔攝）

今日（19日）書展開鑼，此次是本港疫情復常後的首次舉辦，亦是書展票價凍結15年來首次加價，成人票由$25加至$30。多檔攤位沿用多買多送的優惠，部分更以商品1元起作招徠；適逢消費券派發，有書商更推出用消費券付款送圖書的優惠。有書商期望，疫後復常加上消費券派發，人流及人均消費可上升一成。

本港全面復常後書展首次舉辦，主辦方貿易發展局期望今年人流可增加一成，書商亦期望人流及市民的人均消費可按比例提高。中華書局董事黎耀強表示，今早人流較往年增加，「往年啲人買完限定商品後，人流就會少咗，今年都唔見有少到，加上上年書展舉行時學生仍要上學」。

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他又指，今年書展舉行前夕，第二期消費券開始發放，預期市民花費時會更「鬆手」，店內特意加設消費券支付方法，方便市民消費。

商務印書局表示，去年書展人均消費400至500元，預計消費券帶動及疫後復常，望今年每人增加10%預算。場內會沿用多買多送的優惠，3本或以上有七折，暢銷的科普書籍買5本有6折；用消費券買滿300元隨機送100元以下的語言圖書。

疫後內地出版社重臨書展，中宣部進出口管理局副局長、一级巡視員趙海雲表示，今年有44家內地書商到港參展，共約100人訪港，單計中國出版社帶來了1萬種書目，主要涉及中華文化及歷史等。他指出，內地書目涉獵中華文化上下五千年，內容深入且範疇廣泛，深受港人喜愛，曾有港人一口氣購入五套《宋畫全集》、每套價值約8萬元。

第一次參展的恩道教育，負責人陳小姐指，今年特意為書展準備了一千套兒童拼讀教材，今日早上已賣出最少50套，銷量超乎預期，下午會安排更多貨應市。她補充，為進一步推廣公司，市民讚好公司專頁即可扭蛋一次，再換領禮品。

有家長指往年書展只花1000元以下，但今年有消費券，預計會用盡2000元消費券，為兩名分別就讀幼稚園及小學的子女購買圖書及補充教材。

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記者：陳麗娜