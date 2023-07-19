【兩性關係】嫌妻子沒子宮非女人出軌17年　丈夫病逝後正室絕地反擊第三者

▲ 一名人夫嫌妻子沒子宮非女人，出軌長達17年。（《幕後玩家》劇照）

婚姻容不下第三者，卻有人選擇背叛另一人。台灣一名男子因妻子拿掉子宮，覺得她不是正常女人，而出軌長達17年，直至男子病逝後，妻子終向第三者反撃索償。

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綜合台灣傳媒報道，高雄一名張姓男子與黃姓妻子於1982年結婚，育有3名子女。夫妻於2004年共同經營一間卡拉OK店。後來張男出軌店內的洪姓陪唱小姐，更高調地與小三共賦同居。他不但拋棄妻兒，更向鄰居指妻子拿掉子宮，不是正常女人。

黃女忍辱多年，直至張男外遇17年後，在2021年因肝癌離世，她才將小三告上法庭，指控她侵害配偶權，造成她精神上嚴重損害，向她索償100萬元新台幣（約25萬港元）。

女兒見證父與小三親密互動

據判決書指出，黃女多年來力勸丈夫離開小三不果，向洪女交涉，她不但沒有悔意，更要求張男與她同居。洪女辯稱，與張男因合作經營製茶生意才同居，期間二人一直分房睡。

不過，張男與黃女的女兒指出，父親在卡拉OK店內與洪女有親密的互動，也不怕讓孩子知道，更向鄰居宣稱妻子拿掉子宮，不是正常女人，他可以名正言順結交小三。她又稱父親經常酗酒，醉酒後回家向母親動粗，恐嚇她不要管太多，否則讓她死得很難看。

法官認定洪女介入張男與黃女的婚姻，判決她賠償40萬元新台幣（約10萬港元）。洪女上訴到高雄高分院，法官認為因時效關係，黃女只能對洪女求償2019年12月至2021年2月，共14個月的侵害行為，因而改判洪女賠償20萬元（約5萬港元）。

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責任編輯︰王明芳