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熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【平機票】東瀛遊限量推國泰機票買一送一　來回包行李酒店$2999起

社會 15:57 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

香港國際機場推出「飛遇世界鉅賞」活動，東瀛遊聯乘國泰航空推出【福岡】＋【法蘭克福】來回機票「 買一送一」限量優惠，雙人福岡連2晚酒店套票 , 每位只需低至$2999起 、第二位同行朋友只需要繳付機票稅項，優惠包含每位分別2件23kg寄艙行李，出發日期直至明年4月中。開售日期由即日至8月16日，優惠詳情按此

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【TOPick診症室】指甲腫脹有黑線恐是癌症警號　醫生拆解指甲健康密碼

詳情如下:

【福岡自由行套票】兩位$5998+ , 平均每位 $2999+(未連稅)

  • 國泰航空香港來回福岡機票 (連每位 2 件 23kg 寄艙行李)
  • 2 晚酒店住宿
  • 出發日期: 即日至2024年1月18日

【法蘭克福】兩位$9998+ , 平均每位 $4999+ (未連稅)

  • 國泰航空香港來回法蘭克福機票 (連每位 2 件 23kg 寄艙行李)
  • 2晚酒店住宿
  • 出發日期: 即日至2024年4月18日

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

 

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