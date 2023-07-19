【平機票】東瀛遊限量推國泰機票買一送一 來回包行李酒店$2999起
社會 15:57 2023/07/19
香港國際機場推出「飛遇世界鉅賞」活動，東瀛遊聯乘國泰航空推出【福岡】＋【法蘭克福】來回機票「 買一送一」限量優惠，雙人福岡連2晚酒店套票 , 每位只需低至$2999起 、第二位同行朋友只需要繳付機票稅項，優惠包含每位分別2件23kg寄艙行李，出發日期直至明年4月中。開售日期由即日至8月16日，優惠詳情按此。
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詳情如下:
【福岡自由行套票】兩位$5998+ , 平均每位 $2999+(未連稅)
- 國泰航空香港來回福岡機票 (連每位 2 件 23kg 寄艙行李)
- 2 晚酒店住宿
- 出發日期: 即日至2024年1月18日
【法蘭克福】兩位$9998+ , 平均每位 $4999+ (未連稅)
- 國泰航空香港來回法蘭克福機票 (連每位 2 件 23kg 寄艙行李)
- 2晚酒店住宿
- 出發日期: 即日至2024年4月18日
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記者：陳梓蔚