【DSE放榜】DSE過來人失落心儀大學學位　入副學士GPA爆4一年升讀港大商科

▲ DSE過來人勉勵，只要認清目標努力，自會有成果。

DSE文憑試今日（19日）放榜，收到好成績當然值得慶賀，但若不幸失手，想上大學都有很多途徑。有去年DSE過來人分享，自己成績較預期差，放棄並非心儀的大學學位，改讀副學士課程希望博入三大，他發奮讀書，最終CGPA爆4，花一年就升上香港大學商科。

有2022年的DSE過來人，近日在Dcard分享經歷，他表示，自己原計劃入讀香港中文大學，若分數較低就入讀香港城市大學，惟考試失手，最後分數較預期更低，雖然JUPAS獲八大學位，但並非其心儀大學。

他坦言自己不甘心，為了考入三大，他毅然放棄學位，入讀香港大學專業進修學院（HKU SPACE）的工商管理副學士。事主憶述，最初入讀時未掌握到副學士的讀書模式，很擔心會「爛Grade」，慶幸有一名認識很久的戰友，大家互相扶持，一齊做功課和溫書，最後第一學期成績不錯。

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然而，到第二個學期壓力更大，為了保持成績，要做好每一份功課，而功課量卻比第一學期多一倍，時間完全不夠用。整整一年時間，他差不多每日都留家溫習，每日都擔驚受怕，擔心自己無法接駁上大學，難以向家人交代。

始終我係放棄咗八大offer入嚟，功課檢查完又檢查，交咗又驚個grade不似預期。

事主坦言，他這一年背負很大壓力，過得很煎熬，但又幾充實，最後亦獲得成果，CGPA（累計平均績點）爆4，順利入讀香港大學商學院。他勸喻，計劃透過副學士銜接大學的學生，要自問上大學的決心有多大，是否可以長期保持內心的一團火，並在高壓情況下完成自己的目標，而且入讀後也要找到一班肯讀書的戰友，才有努力的氛圍，

真係唔係話hea hea下就上得返八大，好老套咁講句，冇付出過，點會有成果，上咗岸再回望返，所有付出都會係值得嘅。

他補充，入到副學士後所有成績會重新洗牌，不必擔心DSE分數低不夠競爭力，只要認清目標，做好自己就可以。他亦認為，雖然要比別人多走一段路，但人生沒有白行的路，每段路都有其存在價值，他在過去一年認清到自己想做甚麼，他亦沒有後悔入去。

記住係你哋奮鬥嘅同時，有好多人都同你一樣為咗自己嘅夢想而奮鬥緊，你並唔係孤單一人，適當嘅時候就俾自己休息下喇！加油！

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責任編輯︰王明芳