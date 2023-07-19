【DSE放榜2023】自資院校報名情況踴躍　有院校今午已獲逾1.6萬人報讀課程

▲ 多間自資院校在文憑試放榜日開放報名。（樹仁大學提供圖片）

文憑試（DSE）今（19日）放榜，多間自資院校同日開放報名，成績未如理想的考生紛紛到場報讀學位或副學位課程，尋找不同出路。有自資院校今日下午已獲高達1.6萬人報讀課程，情況踴躍。

自資院校的學士學位或副學位課程繁多，為應屆考生提供多元靈活的升學出路 。職業訓練局（VTC）指，其「中六統一收生計劃」於今日早上9時開始，開放後首1小時已有逾2.5萬人次登入平台或到訪院校，處理相關程序，包括報讀學士學位、高級文憑、文憑等各級課程及確認「正式取錄」學位。校方提醒，所有獲派學位的學生，須在本月24日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。

據樹仁大學統計，截至中午12時，合共接獲超過8千人申請報讀課程，包括親身或透過網上平台，較去年同期增加近1成；其中最多考生報讀的學系為社工、新聞與傳播、輔導及心理學系等。

另外，據香港大學附屬學院統計，截至下午2時，已有超過1.6萬人報讀課程，較去年上升15%；最受歡迎的3個學科為工商管理副學士、護理學副學士及社會科學副學士，各課程的報名人數均超過1千人；其中工商管理副學士更接獲逾2,000人報名。校方更表示，在考慮學生的成績及面試表現等因素後，截至下午2時，已發出5,400個取錄通知。

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記者：梁凱婷