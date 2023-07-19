【靚太廚房】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

▲ 註冊營養師Vivian為大家講解妊娠糖尿飲食建議。

不幸患上妊娠糖尿病的話，情況嚴重可導致增加畸胎、難產風險。因此，不少媽媽都會擔心患病而戒食澱粉質。今集《TOPick一分鐘》有註冊營養師Vivian，為大家講解妊娠糖尿飲食禁忌及提供日常飲食建議。

▲ 註冊營養師Vivian。(文子健攝)

日常飲食原則

1) 少吃多餐，定時定量

必須平均控制碳水化合物攝取，建議在主餐與主餐之間額外多加1份小食，如1杯牛奶或1份水果，避免正餐食過量，從而穩定血糖。

2) 主要食材可選高纖維低升糖食物

高纖維低GI食物，如藜麥、糙米、麥包、番薯、意粉、通粉及蕎麥麵等，可減慢血糖升幅，延長飽肚感。

3) 飲食均衡

有研究顯示，最佳管理血糖的飲食方法是維持碳水化合物攝取量少於總卡路里40％。因此，只要每餐的蛋白質、碳水化合物和脂肪配搭合適，就能降低血糖水平亦無需服用藥物。*

4) 定期運動

建議每天做半小時有氧運動，可刺激新陳代謝，增加血糖吸收，有助降低胰島素抗阻，控制血糖水平。

5) 食物禁忌

油炸、加工食物

飲食上以蛋白質、健康油脂及纖維作為主要基礎，減少油膩、煎炸、加工及高糖食物。因為會增加脂肪攝取，大大提高患上妊娠糖尿風險。

豆類/根莖類蔬菜

紅蘿蔔、薯仔、粟米、芋頭、南瓜、紅腰豆等豆類及根莖類蔬菜，屬高纖維及高澱粉質食物。因此，需要特別注意進食份量，即使飲湯時都要注意湯渣材料，建議以約1:1份量換算米飯。

水果

一般而言，孕婦可正常食水果。建議份量為每日2份，而一份水果大約等於一個中型蘋果或兩個奇異果。

另外，孕婦應輪流選擇不同種類和顏色的水果，以攝取不同營養素。同時，特別注意水果升糖指數。

升糖指數指進食食物後，對血糖影響之程度，而非完全按食物本身甜度而定。以下為高中低升糖指數例子。

高GI水果 西瓜、荔枝、龍眼、哈密瓜 中GI水果 香蕉、水蜜桃、芒果、木瓜 低GI水果 車厘子、奇異果、蘋果、橙、草莓

孕婦減少進食未熟透木瓜，因為部分研究指未成熟的木瓜含乳膠，有機會引起子宮收縮反應，增加流產機會。

Vivian: 單靠食低GI食物未必穩住血糖

雖然進食低升糖指數值食物，可以平衡血糖增加飽肚感，不過Vivian指控制進食份量及平均攝取碳水化合物同樣十分重要。

因為孕婦每天需要進食5至6餐，每一餐都要有均衡吸收適量碳水化合物。例如早午晚三餐主餐各有40至60克，下午茶或睡前小吃約有10至30克。

建議碳水化合物配合蔬菜及肉類同食，以減慢吸收速度，保持血糖平穩。Vivian強調切忌胡亂節食或戒食，否則得不償失。

曾經有客人為了「血糖靚」，特地減低碳水化合物及油分吸收，如減少食米飯、白灼蔬菜，結果經常感到飢餓，增加進食零食機會，導致營養失衡，影響胎兒成長。

*每個人對碳水化合物需求和胰島素的敏感度都不同。如有疑問，建議諮詢相關醫護人員意見，以上內容只供參考。

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責任編緝：張懿慧