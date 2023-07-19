【移英港人】英國置業花120萬聘港人裝修中伏 移英女律師斥：敲詐香港同胞可恥

▲ 女律師與家人移英置業，媽媽心急上網搵裝修師傳，並因為同聲同氣花120萬聘請港人，豈料全屋都有問題，中晒伏。

移民外地，打算「香港人幫香港人」，未料墮入騙局！一名香港女律師與70歲媽媽和93歲祖父，去年移居英國後買樓置業，並特意聘請港人裝修，裝修費高達120萬港元，豈料中伏換來一場噩夢，她發現裝修成品完全不合格，不但手工差劣，而且用上廉價物料，她直指完全是「一個騙局」，並怒斥他敲詐香港同胞而感到可恥，更呼籲移英港人小心。

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該名移英女律師前日（17日）在Facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人」，她以英文發帖，表示於去年夏天，她與70歲母親、93歲祖父移居英國曼徹斯特(Manchester)，並在索爾福德（Salford）置業作永久居所。她與家人決定聘請港人承辦商進行裝修，豈料最終成為他們的噩夢。

女律師，直斥涉事的梁姓男子自稱專業室內設計師，但他的出品完全是可笑，工作完全不合格和劣質，而且多處使用廉價材料，批評他所進行的工程都是「垃圾」，更怒斥對方是騙子，

更糟糕的是，他多次大聲反擊，從不對自己的錯誤和疏忽承擔負責，可能把我們給他的逾12萬英鎊(約122萬港元)，有一半收入囊中。

全屋問題多不勝數

她指，全屋有問題的地方多不勝數，自己和媽媽拍下數百張照片作為證據，並上載多張劣質手工的圖片，包括；角落的地毯、天花板的筒燈、爆裂玻璃窗、用塑膠膠帶黏住的百葉簾、樓梯地毯，還有糟糕的簷篷…等等，她慨嘆房子如四分五裂，把她的房子當白老鼠，

多麼醜陋的門廊。磚頭都是凹凸不平的...磚塊之間的混凝土到處都是...內部和外部裝飾都很糟糕，便宜的廚櫃飾面，手工很差，這個世界有誰會這樣做，不費吹灰之力。專業的室內設計師會留下一個巨大的空隙嗎？可笑。

涉事女律師的媽媽在翌日又發帖，指自己因為要全職照顧爸爸，所以心急上網搵裝修公司，並分享這4個月的慘痛裝修經歷，怒罵這個梁姓專業設計師「不知所謂」、「裝修畜牲」，並公開對方的中英文全名及公司名字，

人生路不熟，我同阿女和爸爸93歲，以為呢個人可以協助我們裝修我哋間屋，點知得出來的結果，真係慘不忍睹…

媽媽續指，傷殘厠所門入不到輪椅，最可笑廳沒有天線制位，地氈用釘書機逢合，裝修非常差劣，力斥他無良，

仲係用啲最cheap嘅地氈，廚櫃，房衣櫃仲恐怖，大陸貨都不如，百葉簾一拉就跌晒下來，手工差到完全不可接受，百幾萬裝修仲衰過人地DIY，佢仲話一分一錢一分貨，咁無良，香港人、香港人，尤其是老人家，呢個人一定不可以再給機會俾佢去害人，所以一定要傳開去，我唔想再有香港朋友受呢種痛苦！

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網民狠批「香港人」

貼文一出，掀起網民熱議及起底，不少人同情女律師，並指不應因為「香港人」而掉以輕心，「成日喺谷聽啲痴人講香港人幫香港人，我喺香港成世人，點會唔知香港人好現實，特別係裝修，香港都大把呃人爛尾啦，外行冒充內行，見到傷心」、「幾個friends去到都係俾香港人呃，尤其自稱係手足、情緒勒索的，要特別小心」、「有句話叫黃皮樹了哥，真係好多壞人扮手足出嚟揾食，尤其啲老人家最怕遇到呢啲人」、「唉！香港人呃香港人，咁係卑鄙無恥無良」。

另有感同身受的網民表示明白她們的感受，「我間屋由舊年10月交比佢到現在都係一個廢墟，諗住7月嚟到我人現身會好啲，點知一樣，經常不現身，現身的話都要下午3:00，最慘係我已俾了17萬港紙，都是自己蠢 ，就是因為香港人，自己感情用事，他話到好慘，因為個仔非走不可來到英國，就這樣踩了落這個景況 ，不知怎樣收拾，點解啲香港人會咁」。

裝修費唔止120萬

媽媽最後回覆網民們，表示自己今次好失敗，信錯這個自稱的香港人，並指裝修費唔止120萬，「俾佐12萬幾英鎊，仲話要第3期，正人渣，激到我血壓標升，仲要睇住爸爸！」

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責任編輯︰王明芳