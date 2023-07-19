【不正常愛情研究所】黃紫恩教女生嫁得出三大絕招　JoJo：永遠唔好直線望人

▲ 《不正常愛情研究所》播映最新一集！

由J2er黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）連同黃潤祺（Jaxson）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，明晚（7月20）播映的一集主題是「我的Man爆GF」。

節目開Jojo黃紫恩分享女性友人教路的「嫁好人家」三大秘訣，她笑說︰「佢話女仔要長期黑面，對任何讚賞都唔好回應，要幾『高冷』就幾『高冷』，永遠唔好直線望其他人。」

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▲ 黃紫恩分享「嫁得出」三大絕招！（TVB提供）

Jojo表現立即黑面

接著Jojo示範一秒黑面，身邊的Karen即忍唔住說︰「佢咁樣好正，要keep住。」Jojo續指有要求也只能暗示、不能明示︰「想飲水冇得話自己口渴，食嘢又唔可以自己嗌，聽落都覺好有問題，咁樣我會餓死。」

同場的Karen則自爆麻甩行為，就是跟家人吃飯時會戙腳，更即場示範，相當豪邁。之後製作組展示了Jojo及Karen的「肌女」合成圖，二人直言不能接受，Jojo更指住合成圖心口位置，講笑兼自嘲謂︰「前排仆親塊面，如果咁樣，我一定無事。」

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爆情侶Gym Room越界行為

另外今集「有故事的人」請來健美女教練Honey，她自言身形變靚後，身邊不乏男士追求，但都偏向花弗。

同時，Honey還大爆Gym界秘聞，包括失婚女士撻着Gym Room已婚老闆、情侶凌晨在Gym Room情到濃時的越界行為等。

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席間《CP訓練營》參加者黃潤祺（Jaxson）被問到會否約會像Honey較年長的女士時，他想也不想便回答︰「會呀，自己都鍾意做gym，同埋有同樣追求嘅人會互相吸引。」

接著更展示粗壯手臂追問Honey︰「好似我咁樣啱唔啱？ok唔ok？」Honey笑言流晒口水，搞到現場各人起哄。節目中Honey自爆在美國參加健美比賽時艷遇，更差點被即興拉去教堂結婚。

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