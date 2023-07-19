  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 18:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不正常愛情研究所】黃紫恩教女生嫁得出三大絕招　JoJo：永遠唔好直線望人

娛樂 17:31 2023/07/19

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《不正常愛情研究所》播映最新一集！

由J2er黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）連同黃潤祺（Jaxson）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，明晚（7月20）播映的一集主題是「我的Man爆GF」。

節目開Jojo黃紫恩分享女性友人教路的「嫁好人家」三大秘訣，她笑說︰「佢話女仔要長期黑面，對任何讚賞都唔好回應，要幾『高冷』就幾『高冷』，永遠唔好直線望其他人。」

【不正常愛情研究所】KOL Berry做各種開刀手術逾100次　擲過百萬整容稱所有地方都有整

黃紫恩分享「嫁得出」三大絕招！（TVB提供）

Jojo表現立即黑面

接著Jojo示範一秒黑面，身邊的Karen即忍唔住說︰「佢咁樣好正，要keep住。」Jojo續指有要求也只能暗示、不能明示︰「想飲水冇得話自己口渴，食嘢又唔可以自己嗌，聽落都覺好有問題，咁樣我會餓死。」

同場的Karen則自爆麻甩行為，就是跟家人吃飯時會戙腳，更即場示範，相當豪邁。之後製作組展示了Jojo及Karen的「肌女」合成圖，二人直言不能接受，Jojo更指住合成圖心口位置，講笑兼自嘲謂︰「前排仆親塊面，如果咁樣，我一定無事。」

點擊圖片放大
+9
+8

【不正常愛情研究所】伍倩彤抗拒婚後與父母同住　黃紫恩接受婚前協議書

爆情侶Gym Room越界行為

另外今集「有故事的人」請來健美女教練Honey，她自言身形變靚後，身邊不乏男士追求，但都偏向花弗。

同時，Honey還大爆Gym界秘聞，包括失婚女士撻着Gym Room已婚老闆、情侶凌晨在Gym Room情到濃時的越界行為等。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

席間《CP訓練營》參加者黃潤祺（Jaxson）被問到會否約會像Honey較年長的女士時，他想也不想便回答︰「會呀，自己都鍾意做gym，同埋有同樣追求嘅人會互相吸引。」

接著更展示粗壯手臂追問Honey︰「好似我咁樣啱唔啱？ok唔ok？」Honey笑言流晒口水，搞到現場各人起哄。節目中Honey自爆在美國參加健美比賽時艷遇，更差點被即興拉去教堂結婚。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

相關文章

【不正常愛情研究所】文頌男爆情侶24小時開video call　港男為送情人機險惹官非
16:17 2023/03/14
【不正常愛情研究所】文頌男爆情侶24小時開video call　港男為送情人機險惹官非
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差　主動為女友徵7位男伴解決需要
17:14 2023/03/28
【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差　主動為女友徵7位男伴解決需要
【不正常愛情研究所】夜場潛規則大公開　究竟用甚麼開場白可打開話匣子？
12:17 2023/04/04
【不正常愛情研究所】夜場潛規則大公開　究竟用甚麼開場白可打開話匣子？

你可能感興趣

【不正常愛情研究所】文頌男爆情侶24小時開video call　港男為送情人機險惹官非
16:17 2023/03/14
【不正常愛情研究所】文頌男爆情侶24小時開video call　港男為送情人機險惹官非
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差　主動為女友徵7位男伴解決需要
17:14 2023/03/28
【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差　主動為女友徵7位男伴解決需要
黃紫恩 胡敏芝 陳國麟 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 綜藝節目 愛情 TVB

最高瀏覽

【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
13:23 2023/07/18
【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
13:05 2023/07/18
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
今日 07:59
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜