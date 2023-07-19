【人倫悲劇】照顧40年推輪椅妻落海溺斃　82歲丈夫判決出爐法官一席話令他淚崩

▲ 81歲丈夫疑不堪壓力推輪椅妻落海溺斃。（影片截圖 )

照顧長期病患的壓力，足以令人做出絕望之舉。日本神奈川縣去年發生一宗悲劇，一名82歲老翁，疑不堪長期照顧病患妻子，於去年11月將妻子連人帶輪椅推入海中致死。近日橫濱地方法院判決出爐，老翁被判囚3年，法官的一番話亦令被告默默落淚。

據日本媒體報道事發於2022年11月，神奈川縣大磯町漁港一名男子在海邊釣魚，赫然發現有人漂浮於水面上，便立即報警。送院後證實該漂浮者失去意識，搶救無效死亡。

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死者兒子隨即主動聯絡警方，稱媽媽藤原照子現年79歲，81歲父親藤原宏已向他坦承，事發日下午5時半許，向家人謊稱要帶妻子散步，然而到達漁港後，將行動不便妻子連同輪椅一起推下海，繼而回家後向兒子坦承一切罪行。

藤原宏供稱妻子長年不良於行，一直依賴他一人獨力照顧，故當天心生殺意，將其帶到漁港殺害。並稱：

我照顧她照顧了40年，真的累了。

案發後，藤原宏被控殺人罪，案件在本月18日於橫濱地方法院小田原分部進行審理，法官最終宣判3年有期徒刑。

法官在判決中表示，受害人沒有做錯任何事，卻遭到最信賴的丈夫剝奪性命，她所感受到的絕望是無法計量。不過，判決後，法官的一席話，令藤原宏一言不發，默默地流下眼淚。

希望你在服刑期間，能夠好好思考為何最終會變成這樣。之後要健康地出獄，並好好地度過餘生。

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責任編輯︰王明芳