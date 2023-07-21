【癌症殺手】30歲百萬網紅媽媽勇抗卵巢癌8年離世　丈夫悲痛證實死訊

▲ 30歲百萬網紅媽媽勇抗卵巢癌8年離世，丈夫悲痛證實死訊。

身體出現不適，務必要提高警覺。一名百萬網紅媽媽在8年前確診卵巢癌，日前不幸離世，年僅30歲，為其原本幸福的一家三口蒙上巨大悲痛。

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綜合外國媒體報道，美國網紅Haley Odlozil，在TikTok上擁有逾250萬名粉絲追蹤。她和丈夫Taylor Odlozil於2008年相識，是高中情侶，兩人計劃於2015年結婚，但就在婚前幾週，Haley被確診罹患卵巢癌第3C期。不過，Haley沒有因此感到消沉，她積極接受治療，還常常透過丈夫的鏡頭，在TikTok分享抗癌經歷。之後更透過代孕方式，與丈夫迎來今年滿4歲的兒子Weston。

抗癌8年不幸離世

可惜，Haley在抗癌8年後仍不幸離世，年僅30歲。本月14日，丈夫Taylor突然發文，並附上一張與妻兒一同在海灘上的合影，證實愛妻不敵病魔離世的消息：

我親愛的Haley去世了。我無法形容自己和我們整個家庭正在經歷的心痛和悲傷……

Taylor在帖文中還寫下近10次的「我愛你」、「想見你」等字眼，對妻子悲痛不捨的心情溢於言表。

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卵巢癌早有徵兆 籲切勿忽視

Haley在生前曾與丈夫接受訪問時，透露了他們願意分享抗癌故事的原因，是為了讓更多女性重視日常中出現的不適症狀：

卵巢癌的前期症狀非常模糊，像是抽筋、背痛等這些症狀，但卻是女性們在生活中會經歷的事情，很容易被忽視。因此，我們認為有一個平台，可以分享和提高人們對這些症狀的認知，讓人們意識到自己患上了疾病，並去醫院檢查。這是非常重要的。

Haley更坦言，如果自己當時能及時獲取到這些資訊，或許就能在癌症早期時發現，更早獲得治療。

卵巢癌隱藏病徵

卵巢癌是女性常見癌症之一，確切成因目前尚未清楚。高危族群包括較遲停經、從未生育、有家族患卵巢癌病史、肥胖、不孕、曾罹患乳癌者。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

腹部不適、肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

方醫生指出，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內，並已開始擴散影響盆腔、腹膜。

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責任編輯：羅嘉欣