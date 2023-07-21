  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】30歲百萬網紅媽媽勇抗卵巢癌8年離世　丈夫悲痛證實死訊

健康 18:00 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

30歲百萬網紅媽媽勇抗卵巢癌8年離世，丈夫悲痛證實死訊。

身體出現不適，務必要提高警覺。一名百萬網紅媽媽在8年前確診卵巢癌，日前不幸離世，年僅30歲，為其原本幸福的一家三口蒙上巨大悲痛。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

綜合外國媒體報道，美國網紅Haley Odlozil，在TikTok上擁有逾250萬名粉絲追蹤。她和丈夫Taylor Odlozil於2008年相識，是高中情侶，兩人計劃於2015年結婚，但就在婚前幾週，Haley被確診罹患卵巢癌第3C期。不過，Haley沒有因此感到消沉，她積極接受治療，還常常透過丈夫的鏡頭，在TikTok分享抗癌經歷。之後更透過代孕方式，與丈夫迎來今年滿4歲的兒子Weston。

抗癌8年不幸離世

可惜，Haley在抗癌8年後仍不幸離世，年僅30歲。本月14日，丈夫Taylor突然發文，並附上一張與妻兒一同在海灘上的合影，證實愛妻不敵病魔離世的消息：

我親愛的Haley去世了。我無法形容自己和我們整個家庭正在經歷的心痛和悲傷……

Taylor在帖文中還寫下近10次的「我愛你」、「想見你」等字眼，對妻子悲痛不捨的心情溢於言表。

點擊圖片放大
+8
+7

卵巢癌早有徵兆 籲切勿忽視

Haley在生前曾與丈夫接受訪問時，透露了他們願意分享抗癌故事的原因，是為了讓更多女性重視日常中出現的不適症狀：

卵巢癌的前期症狀非常模糊，像是抽筋、背痛等這些症狀，但卻是女性們在生活中會經歷的事情，很容易被忽視。因此，我們認為有一個平台，可以分享和提高人們對這些症狀的認知，讓人們意識到自己患上了疾病，並去醫院檢查。這是非常重要的。

Haley更坦言，如果自己當時能及時獲取到這些資訊，或許就能在癌症早期時發現，更早獲得治療。

卵巢癌隱藏病徵

卵巢癌是女性常見癌症之一，確切成因目前尚未清楚。高危族群包括較遲停經、從未生育、有家族患卵巢癌病史、肥胖、不孕、曾罹患乳癌者。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

  • 持續及日益嚴重的胃痛、消化不良
  • 腹部不適、肚脹
  • 小便頻密
  • 大便困難
  • 性交時疼痛
  • 腰背痛

方醫生指出，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內，並已開始擴散影響盆腔、腹膜。

同場加映：中醫推薦保養卵巢子宮食物

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
14:00 2023/06/30
【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
【癌症殺手】女子半年無月經懶就醫　終確診卵巢癌無法生育
18:06 2023/05/24
【癌症殺手】女子半年無月經懶就醫　終確診卵巢癌無法生育
【癌症殺手】14歲少女突腹部脹大　求醫驚見20cm卵巢瘤未到1年癌逝
11:22 2023/05/24
【癌症殺手】14歲少女突腹部脹大　求醫驚見20cm卵巢瘤未到1年癌逝

你可能感興趣

【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
14:00 2023/06/30
【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
【癌症殺手】女子半年無月經懶就醫　終確診卵巢癌無法生育
18:06 2023/05/24
【癌症殺手】女子半年無月經懶就醫　終確診卵巢癌無法生育
【癌症殺手】14歲少女突腹部脹大　求醫驚見20cm卵巢瘤未到1年癌逝
11:22 2023/05/24
【癌症殺手】14歲少女突腹部脹大　求醫驚見20cm卵巢瘤未到1年癌逝
卵巢癌 癌症 健康問題 網紅

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
今日 11:29
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒
13:34 2023/07/20
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒