【福建考察團】梁君彥：此行是成功和具啟發性　回港會跨黨派撰寫報告建議政府

▲ 立法會主席梁君彥今日在廈門總結五日行程。(資料圖片)

立法會福建考察團踏入最後一日，立法會主席梁君彥今日在廈門總結五日行程，形容此行是成功和具啟發性訪問，走訪數字經濟、金融、物流、文化、保育等範疇企業和重點設施，與不同省市領導會面，有機會到福州安老院，和港生港商面對面交談，有助議員掌握福建省高質量發展，加強閩港在不同領域上協同發展。

他透露，回到香港，會跨黨派三十幾個議員，會整理今次的體驗，討論好建議，去寫一份報告，給政府建議。他希望盡快，在《施政報告》前，寫好報告，好讓政府在《施政報告》採納。

至於閩港合作方面，梁君彥舉例，大家都是航運中心，可思考空運的貨去到福建，如何可以很快去到香港；金融方面，福建的企業可以利用香港平台上市。

梁君彥提到，國家主席習近平在福建主政十七年有多，制定不少高瞻遠足的政策和發展，令福建省有今日的發展成果。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥