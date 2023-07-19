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【福建考察團】梁君彥：此行是成功和具啟發性　回港會跨黨派撰寫報告建議政府

政治 17:01 2023/07/19

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立法會主席梁君彥今日在廈門總結五日行程。(資料圖片)

立法會福建考察團踏入最後一日，立法會主席梁君彥今日在廈門總結五日行程，形容此行是成功和具啟發性訪問，走訪數字經濟、金融、物流、文化、保育等範疇企業和重點設施，與不同省市領導會面，有機會到福州安老院，和港生港商面對面交談，有助議員掌握福建省高質量發展，加強閩港在不同領域上協同發展。

他透露，回到香港，會跨黨派三十幾個議員，會整理今次的體驗，討論好建議，去寫一份報告，給政府建議。他希望盡快，在《施政報告》前，寫好報告，好讓政府在《施政報告》採納。

至於閩港合作方面，梁君彥舉例，大家都是航運中心，可思考空運的貨去到福建，如何可以很快去到香港；金融方面，福建的企業可以利用香港平台上市。

梁君彥提到，國家主席習近平在福建主政十七年有多，制定不少高瞻遠足的政策和發展，令福建省有今日的發展成果。

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責任編輯：區綽彥

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