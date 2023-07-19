【職涯規劃】10歲女兒支持媽媽歸隊再做空姐　80後空姐相信航空業前景明朗

▲ 疫下航空業跌入谷底，2020年因著港龍航空停運，羅頴芯也要展開新生活，任職私人遊艇及進修，現在終能重返空姐崗位。

疫情令不少打工仔轉換跑道，可能出於無奈，但當一切復常，是否仍然毋忘入行初心，重操故業呢？

80後空姐羅頴芯（Charlotte）2020年因為港龍航空停運，加上疫情被迫轉行，當過投資銀行行政助理、私人遊艇服務員，但最終都是對空姐這份職業念念不忘，去年底加入國泰航空再次成為空中服務員。但在疫情期間，她修讀了香港城市大學的航空管理學位課程，從中可見她對航空業有多熱愛。

空姐一向是許多人的夢想職業，不過，在羅頴芯的讀書年代（千禧年始），最多人有興趣讀的科目是工商管理，可能是因為主流社會的影響、睇錢份上、將來工作前景等等。「我對BBA無興趣，我讀物理，本想讀機械工程，但不夠分，便去了教育學院，主修音樂。」

羅頴芯做空姐是因為有同學知道本地航空招聘。「我認真考慮過將來會從事甚麼職業，除非自己好叻才可以作育英才，但我為人充滿熱誠，喜歡笑，我想空姐會適合我，將我的優點發揮。」

16年後慶幸可以繼續飛行

事實上，已當了16年空姐的羅頴芯，回望這個選擇是沒有錯誤的。「工作上可以見到不同的同事、客人，分享到他們的故事，很精采。我慶幸入了這行，令我有豐富的人生，更慶幸離開了還有機會可以重返崗位。」

▲ 羅頴芯去年底重新獲國泰航空聘請為空中服務員，開始作長途飛行。她能夠輕易入睡，沒有時差問題，很適合做空姐。（圖片：被訪者提供）

她喜歡在客人登機時，問候兩句，而話題就會因此而展開。「我的性格是容易令人開心，而我也喜歡見到人開心，互相感染。」事實上，可能大家不會相信，羅頴芯每次見到客人落機，見到他們開心，也覺得自己完成使命，有很大的滿足感。

她記得有次有個客人在飛機上遺失了結婚戒指，到埗後，空中服務員一起幫他尋找。「找到那一刻，我覺得自己好像接到花球般開心，可以幫客人找回他的幸福。」

面對問題才可以增強自信心

當然針是沒有兩頭利，做空姐也有無奈的時候。「在家人有需要的時候，我未必會在家。重要的日子，如小朋友畢業禮可能會缺席，但現實是不能事事如願以償。」不過，有兩個女兒的羅頴芯，一個10歲、一個6歲，對她的工作就很支持。「國泰重新招聘時，我大女對我說：『媽咪，這是你最想做的事，不用想其他了，就去試啦！』因為我平時都有教她們，如果想做就去試啦！」因著女兒的鼓勵，羅頴芯就無後顧之憂去應徵。

「很多謝『四大長老』互相合作，老公又幫手睇功課，我才可以繼續過這不stable但我喜歡的工作。不過，現在因為有機會飛長途，去5日，晚機去，早機返，我其實只有3日不在家，反而多了時間陪小朋友。」羅頴芯說。

亦有些人覺得，空姐在機上的工作千篇一律，但羅頴芯就覺得，在飛機上有很多突發事件，遇到的面孔不同，反應也不同。「以前小時候會擔心面對問題，但問題不面對是不會消失的，只有積極去面對，才可幫助自己增強自信心去面對下一個問題。我覺得整個教育，就是預備怎樣去解決問題，無論是人生還是工作上。」

▲ 羅頴芯在城市大學網頁的分享。（圖片：被訪者提供）

疫情下進修是好機會

羅頴芯一直都想繼讀進修，但要上班就不容易，港龍航空停運無疑給了她一個機會。「如果要讀航空業，香港選擇不多，但城大這個與英國Coventry大學合辦的課程，有十多年歷史，師資優良，有許多航空業的前輩教我們，分享實戰經驗，而不只是書本上的硬知識，而且會因應環境因素的變化，教我們如何思考，可以說獲益良多。」

這個由Coventry University與香港城市大學專業進修學院合辦的Aviation Management學位課程，提供一年全職或兩年兼讀選擇，過去已經有超過210名學生完成課程。「我讀的時候遇到不少同事：地勤、機師、機場不同崗位等等，當然還有不少千禧BB年輕人。」

▲ 在城市大學畢業，與家人合照。（圖片：被訪者提供）

不過，就算羅頴芯面試過關，也要通過IELTS（The International English Language Testing System）的英語測試合格，才可以入讀，因為她沒有相關的高級文憑可以銜接課程。「有朋友說咁麻煩又要考試，不如回教大進修更簡單。但人大了，知道自己喜歡甚麼，所以我目標清晰。」她當時還在寫字樓上班，便在午飯及上下班途中，一天溫寫作、一天溫閱讀理解、一天溫語文聆聽。「其實玩遊戲也會遇到困難，最重要是堅持，並持開放的態度。搞清自己的目標，就向著標竿直跑。」

相信航空業前景明朗

自問過往讀書成績一般的羅頴芯，獲錄取後，很高興能夠融入年輕同學當中。「我還是帶筆帶紙上堂，但他們已經用notebook。我會向他們不恥下問，用甚麼軟件可幫助學習。」因為這個課程，羅頴芯也學到如何作資料整合，可以幫助她作為空中服務員，整理經常更新的機組人員通告及安全指引等等。

「我讀的時候，航空業的前景仍然不明朗，但我因為喜歡這行業，就愈想知多一些營運方針、航班調配、維修、人力資源管理等事情，現在航空業進入復甦好快的階段，我的前路可說一片光明。」經過努力，羅頴芯不單以一等榮譽生畢業，而且位列院長嘉許名單中，畢業論文也獲選為Best Project，也成為最優秀學生，可以說收穫甚豐。

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疫情下的新嘗試

疫下航空業跌入谷底，2020年因著港龍航空停運，羅頴芯也要展開新生活。「我很熱愛這個行業，無咗份工的確很徬徨，我不知道是否在世上找到一份我咁喜歡的工作。」

一畢業便當空姐的她，從未試過返朝九晚五，因此她選擇了一份投資銀行行政助理的工作。「我發覺一般人都喜歡與空姐工作，因為我們都有做到好為止的特質，遇有問題，便尋找問題的根源，一起商議找出解決的方法。」

一邊工作、一邊讀書，她發現航空管理課程也很耗費時間，最後都是辭掉工作，專心完成一年的課程。

後來因緣際會，她又在私人遊艇工作，職責與空中服務員相似，要確保遊艇上的物資足夠，隨時可以出海。不過做了半年，她依然心繫空姐，最後國泰重新招聘，能夠入職就是她最想要的結果。

記者：何小雲