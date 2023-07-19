【DSE放榜2023】多名考生英文科「脫腳」到自資院校報名　恒大報名人數按年增逾千

▲ 位於沙田的恒生大學接受考生即場報名。（黃建輝攝）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，不少考生因文憑試主科失手，到自資院校即場報名，其中有考生在英文科只考獲第1級成績，同時報讀3間自資院校課程，並希望透過彈性收生安排，博入自資大學。

今午3時許，位於沙田的恒生大學報名處未見人龍，應屆DSE考生鄭同學到場報讀恒大專業會計課程，他透露自己在英文科僅考獲第1級，中文及其餘科目則分別有第3級和第4級，坦言已預料英文科成績會不達標，今早已到HKU Space及VTC報讀基礎文憑課程，但知道恒大有彈性收生安排，亦認為其商科比較好，故「抱著試下的心態」前來，希望能入讀大學。

黃同學同樣在英文科失手，只考獲第2級，惟其中文、及選修課會計和旅遊與款待均考獲第5級，遂到恒大報讀市場學工商管理課程，稱是中學老師建議其到恒大一試，因恒大商科不錯；她亦有朋友今早獲恒大錄取，可結伴上堂；惟若未能入讀恒大，她或會按原定計劃，入讀內地暨南大學。

另一名黃同學同樣在英文只考獲第2級，他指收到成績後致電恒大查詢，校方告知即使英文未達第3級，亦有機會獲錄取，便立即前來報讀新聞及心理學的課程，因「睇落去有興趣」；他亦有兩手準備，早前已報讀HKU Space的運動教練學高級文憑課程，若不獲恒大錄取，就會修讀該課程。

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恒大校長何順文表示，今年總報名人數較去年多1,000餘人，收生成績亦沒有下跌，維持約17分，最受歡迎科目為財務分析及金融科技，約20人爭1席，其次為環球商業管理及融合媒體科技，分別17及14人爭1席，形容滿意今年的情況。

他又指，若考生有1至2科失手，會盡量給予面試機會，校方不會只看一次考試，會全面評估及給予機會，盡量用彈性收生限額收取未能達標但其他方面比較優勝的學生。至於明年會否接受考生重考合計的通識科分數，何順文就指仍未決定。

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記者：黃小冰