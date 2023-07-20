【狠母虐兒】狠母為呃鉅額保險金餵瀉藥兼禁食　8歲女兒5年住院43次嚴重營養不良

▲ 為呃鉅額保險金，狠母餵8歲女瀉藥兼禁食，致5年住院43次嚴重營養不良。

母親為詐領保險金竟禁親生女吃飯。日本大阪府大東市的34歲女子縄田佳純，疑似為詐領鉅額保險金（共濟金），竟禁止8歲女兒進食，並刻意餵食瀉藥，導致女童嚴重營養不良，反覆因低血糖症就醫，5年來住院43次。

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綜合日媒報道，大阪府警察18日表示，34歲的縄田佳純因涉嫌詐領保險金被逮捕。警方指出，女子因要求8歲的女兒不准進食，導致女童罹患酮性低血糖症（Ketotic hypoglycemia），並涉嫌詐領6萬日圓（約3365元港幣）的保險金。

根據日本厚生勞動省，酮性低血糖症是指長時間絕食而導致血液中酮體物質水平升高，引發嘔吐與痙攣等症狀。據報道，女童因罹患酮性低血糖症於1月22日至27日住院6天。住院的前3天，只吃了一次午飯和一次甜食，總共才攝取約700卡路里。

2月5日，女童住院時有醫院護士目擊她與母親縄田佳純通電話，聽到她在電話中威脅女兒「不准吃飯，去睡覺」。縄田更曾發短訊告知女兒，「就算很難受也不可以吃飯。如果有人問你為什麼哭，就說你看太多YouTube影片挨罵」。

今年3月以來，醫生告知要給予女兒足夠的食物，惟繩田沒有給女兒吃飯，導致女兒處於營養不良的狀態，甚至餵她服用成人瀉藥導致腹瀉，2度因涉嫌傷害罪被捕。7月18日，警方依傷害罪將繩田起訴，並依欺詐嫌疑將她再次逮捕。

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據報道，2018年以來女童共住院43次、總計約330天，繩田可能已向3間機構詐領約570萬日圓（約32萬元港幣）的保險金，但繩田在接受警方偵訊時否認犯行，稱「並不是故意造成女兒低血糖」，也沒有詐領保險金。警方目前正在針對此案進行詳細調查。

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責任編輯：羅嘉欣