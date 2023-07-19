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【打擊毒品】警檢市值約1,850萬元可卡因　拘26歲男明日提堂

社會 17:02 2023/07/19

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警檢市值約1,850萬元可卡因，拘26歲男明日提堂。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科經深入調查，昨日 （18日） 於何文田進行打擊毒品行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名26歲男子，男子於被捕期間企圖逃走，警方再以「抗拒或故意阻礙警方執行職務」罪將其拘捕。行動中，共檢獲17公斤懷疑可卡因，市值約1,850萬元。

警方毒品調查科高級督察羅啓賢指，毒品調查科探員經情報分析及深入調查後，昨日下午展開行動，在何文田截查一名目標男子，在男子手持兩個紙袋內檢獲12磚共重12公斤可卡因，警員將男子押返何文田邨住所單位搜查，再在單位內檢獲5磚共重5公斤可卡因，行動中共檢17公斤可卡因，市值1,850萬元，探員隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕。

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被捕男子26歲報稱無業，相信角色為倉主，負責派貨。他將被暫控販運危險藥物罪名，明日（20日）早上在九龍城裁判法院提堂。

警方譴責被捕人以公屋用作毒品倉庫濫用資源，將轉交相關部門跟進。警方重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁，籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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罪案 九龍 危險藥物 何文田 九龍城

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