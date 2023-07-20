【靈戲逼人】龔嘉欣對演戲熱情從不減退　接受閃婚甘願為家庭減少幕前演出

由19歲入行加入TVB的龔嘉欣，多年來憑着自己的努力，一步步躍升為今日的女主角。在圈中出名肯搏肯捱的她，即使多年來因演出而致五勞七傷，惟嘉欣從未覺得辛苦，因她直言熱愛演戲，享受做演員這份工作，「很幸運做到一樣自己那麼喜歡的事 ，即使已入行15年依然很享受我的工作。」

事業上一直努力拼搏，近日更宣布開餐廳榮升老闆娘，工作目標多多的嘉欣，雖然早前與日籍甜品大師傳出緋聞，她接受TOPick專訪時坦言因工作太忙沒時間了解，而且現時還想在事業上衝刺未想感情事。

不過她直言當遇到「對的人」，不排除閃婚，更願意減少幕前演出做人妻：「如果選擇要有家庭小朋友的話 ，我都希望能夠盡到太太﹑媽媽的責任。」

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演可愛鬼 與振朗火花四濺

近日在熱播中的劇集《靈戲逼人》中演女鬼「雲柳芳」的龔嘉欣，演得生鬼有趣，更指劇本將這隻「鬼」寫得較人性化，故要吃飽飯才有力氣，又要經常走路，絕對是一隻可愛鬼。

今次與張振朗繼2017年的《堅離地愛堅離地》後再合作，嘉欣直認大家成熟不少：「今次大家會放膽想一些想法投放在戲中，令呈現出來的感覺更好，彼此間的信任也不同，所以我很高興能與他再度合作，不論我們之間 ，還是觀眾都覺得我們很有火花。」

當中嘉欣透露有一場追車戲，令其十分難忘，全因跑足整個通宵，變身「跑鬼」：「那場戲講到振朗喝醉酒，當時我又上不到車，我要追車在街上跑了很久。我記得拍了很久，整個通宵，因為要有很多角度 ，又有航拍機，所以拍了很多個Take，不停跑。」

▲ 嘉欣與張振朗再合作火花四濺。（陳慧安攝）

對感情放得開 現專注工作

劇中 「雲柳芳」對愛情執着，即使死後仍放不低昔日情人「曲行雲」，惟現實中的嘉欣自言對感情不執着，十分放得開，全因她認為人大了想法不一，專注重心的比例也會不同。

她直認現階段一定重心專注放在工作上，感情的比例不是其暫時放得重要的一環，「很多時候要講時機，有很多機遇巧合， 對的時間發生對的事，我會覺得現時自己33歲年尾34歲 ，仍然是在事業的拚博期 ，很想趁40歲前再衝刺。」

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隨遇而安 個性獨立

話需如此，事業愈成功，難免對另一半都會有所要求，甚至認識另一半會更難，惟嘉欣自言是隨遇而安的人：「我相信一定會有這個問題 ，但我總覺得凡事會幫你安排好， 該發生的時候就會發生，所以當有些事發生時，我又不會很執着，放得十分開。」

外間眼中嘉欣個性獨立，一步步靠自己雙手打拼，不過如此獨立性格又會否嚇怕身邊的追求者？她說：「獨立不是我想獨立 ，而是環境令我學懂獨立，因為我比較早入行， 小時候已經出來工作， 經歷令我變得獨立。 如果有得讓我選擇的話 ，當然有時候都想有個依靠 ，但我又覺得習慣了這種獨立， 有時又會覺得幾好，很喜歡不停衝的感覺。」

她續指喜歡這種「衝」的感覺，全因身邊所有朋友都是這樣的人：「可能身邊不屬於我們圈子的人會覺得我們很誇張 ，為何要弄到自己那麼忙 ，但我們一班朋友就是這樣，真的很喜歡工作 ，大家不想浪費時間 ，一天行程排到滿， 不想浪費每一天。」

▲ （陳慧安攝）

接受閃婚 願意減少幕前工作

雖然如此愛「衝」，望自己事業更上一層樓，不過當遇到「對的人」，嘉欣不諱言表示接受閃婚，「只要大家的方向目標十分一致 ，互相雙方又相處到 ，價值觀相近， 我覺得沒問題， 不一定時間長與短取決結婚與否。」

在過往的感情經歷，她指每段感情目標都朝着結婚方向，但一切並不是那麼容易，有很多因素考慮 ：「 因為我覺得結了婚要付應有的責任，倘若那刻我仍心繫事業， 但去了結婚 ，之後盡不到結婚的責任，這樣變相對另一半不公平 ，自己亦過不了自己，所以我認為現時自己仍是未準備踏入結婚階段的人。」

她續說若將來結婚有小朋友的話，願意減少幕前工作專注家庭，「如果你選擇要有家庭有小朋友的話， 我都希望能夠盡到太太和媽媽的責任。」

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直認冇時間了解

至於早前她與日籍甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）的緋聞鬧得熱哄哄，嘉欣當時接受傳媒訪問時雖否認拍拖，但不排除二人有發展機會，認為可以了解一下，對於二人了解成怎樣，她坦言：「我真的太忙了， 忙到的程度都會覺得自己做不做到這麼多事情 ，特別是這陣子，有點兒誇張 ，所以我根本沒有時間想感情事，兼顧不到那麼多事情。（對他有沒有好感？）我覺得都要時間了解， 現時我連睡覺的時間都不足， 就算你認識一個朋友都要時間了解 ，但現在我分不到身。」

不過她直言若有時間不抗拒認識新朋友，因她喜歡與人聊天：「 我甚麼人都可能聊天， 因為我很想知道不是從事我們這個行業的人是怎樣，很想了解他們的生活 。」

▲ 嘉欣直認與日籍甜品大師松岡哲也冇時間了解。

開餐廳做女強人

感情事暫未有時間想，全因除了忙於幕前演出外，近日嘉欣與飲食集團合作，打理尖沙咀面積達7,000呎的食肆，化身企業女強人，雖在這時勢要開店風險十分大，她認為這是十分難得的機會，有危便有機。

她說：「本身是想再開餅店 ，但機緣巧合下認識一個飲食集團老闆娘 ，大家的方向很相近 ，就覺得可以嘗試一下 ，所以大家便一起弄這個project，我覺得所有事很像安排好，正正在這個時候發生 ，又有一個那麼好的舗位 ，這也是這下半年給我很大的挑戰，自己都要學做生意，每樣的支出都要看得緊。」

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不停增值自己

年尾便34歲的嘉欣在幕前已貴為女主角，大家對其演技均認同，加上其已經有車、有樓、有舖頭，相比現時後生一輩，不少到30歲仍然一事無成，戶口得個「零」，絕對十分值得大家學習。

即使她的事業在外界眼中有所成績，惟嘉欣絕不自滿，樂於增值自己，不讓自己原地踏步：「我很喜歡學新東西 ，我覺得自己十幾年很專注拍戲做演員 ，有很多東西也未必懂， 例如用電腦計數 ，我是相對較弱 ，但我覺得不要緊， 可以學習，包括管理、管數、營運， 樣樣都學下， 甚至有時間想學語言。」

▲ （陳慧安攝）

拍戲生意取平衡

既要拍戲又要管理生意兩邊忙，難免要有所取捨，對嘉欣而言望取得一個平衝，情願犧牲睡眠時間，「因為演員是我最喜歡的工作， 我也不想因其它事影響做不到自己一樣很喜歡的事 ，所以我希望取得平衝 ，最多自己睡少點 ，樣樣事做得最好，不想浪費任何機會。」

從言詞間感受到嘉欣對演戲的熱愛在這15年來從沒減退，亦沒有一絲覺得很辛苦難捱，全因她真的十分愛這份工作。「 我經常覺得很難找到一份自己那麼喜歡的工作， 如果你不喜歡這份工作 ，也不會做十幾年， 我很幸運做到一樣自己喜歡的事 即使過了15年依然很享受做演員。」

記者:陳曉柔

Make up : Henry Li

Hair : Sue Cheung

場地:Glasshouse Greenery (Victoria Dockside K11 Musea)

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