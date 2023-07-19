【中醫非禮】涉以驅邪猥褻兩女生　事主不同意曾遭威脅而捏造案件

▲ 中醫涉藉驅邪要求女生與母親及同學作猥褻行為，案件今於區域法院續審。資料圖片

65歲中醫於2021年間，涉於驅邪儀式中以中指插16歲女學生及其17歲同學的肛門，以及要求女生與其母互相指插，藉此驅鬼。涉案中醫早前否認非禮等7罪，案件今（19日）於區域法院續審。事主同學不同意曾遭威脅及與事主商討後捏造案件。

被告周國強（65歲），早前否認6項猥褻侵犯罪及1項以虛假籍口促致他人非法性行為罪。

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事主X的同學Y今在盤問下供稱，案發時她曾在X的住所居住，印象中當時該處曾因欠租而被鎖門。辯方向Y指出，被告曾給X的母親3萬元支票，Y供稱不清楚。

辯方向Y指出，X母曾替Y艾灸但不成功，被告翌日到X家中替X針灸時，遂教導X母如何進行艾灸，被告並沒有檢查Y的身體。Y供稱，她並不記得被告何時對自己及X做過何事，但記得被告曾檢查兩人身體。

辯方又指出，Y曾遭X威脅，本案亦是X和Y商討後捏造的故事，Y不同意說法。

辯方續問及Y，為何於2022年1月才報案。Y供稱，當時她亦很掙扎，不欲事件被他人知道，但後來不想「鬱住」自己，因此向社工透露事件。Y指，當時社工亦透露X早前曾就事件報警，問及Y是否需要報案。

控方早前開案陳詞指， 2021年5月至9月期間，女童X、其同學Y及X母親同住，X母深信鬼神之說，認為X被男友「落降頭」，故在2021年2月至7月期間，邀請被告到住所進行道教儀式，替X辟邪。

此外X母又相信Y「俾鬼跟」，故於同年5月至9月期間，安排被告到住所替Y進行驅鬼儀式，其間被告曾以中指插X及Y肛門，以及要求X與其母互相指插，藉此驅鬼。

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記者：梁錦麟