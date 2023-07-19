【香港小姐2023】莊子璇鄧凱文超Friend雞啄唔斷　王怡然被封「食物黑洞」

▲ 潘明璇（左）與郭珮文同坐椰子船。

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，在今日（7月19日）大會發布一眾佳麗體驗坐椰子船的官方照。

16位佳麗：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）以色彩繽紛Casual Wear上陣，展現青春活力一面。

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▲ 王怡然（左）、王敏慈同坐椰子船。

莊子璇鄧凱文講唔停

由於應屆佳麗感情要好，大會刻意安排較投契的佳麗「二人一組」坐上同一隻椰子船，增加二人深度溝通機會，結果成功撮合莊子璇及鄧凱文這對「多嘴組合」。

佳麗們坐上椰子船後表現興奮，不時對着鏡頭大擺可愛Pose。玩完椰子船後，她們接受娛樂新聞台主持王鎮泉（泉叔）訪問時仍十分興奮。

與鄧凱文坐同一條船的莊子璇笑言：「我同佢有好多嘢講，由第一日到埗講到今日。」自認與莊子璇Friend爆的鄧凱文笑言：「我哋全程係non-stop咁講嘢，真係辛苦晒剪接師要聽足45分鐘嘅對話！」

▲ 莊子璇（左）、鄧凱文同坐椰子船。

陳曉彤不諳水性

自言不諳水性的陳曉彤指只是「起初有啲驚」：「原來好似遊船河咁，我有咩事嘅就捉住同船嘅Jenny（姜依宁）！」貪玩的陳霈錤笑謂：「見個船伕喺度表演轉船，都好想玩埋一份。」

而對於被泉叔爆料指是「食物黑洞」、去到邊食到邊，王怡然笑言：「其實都想Keep fit，因為塊面好大，喺香港時我一日一餐，嚟到越南就一日三餐。」

▲ 陳曉彤（左）、姜依宁同坐椰子船。

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