【猴痘】36歲男子到訪天津後染猴痘　於當地曾有高風險接觸

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再有猴痘個案於本港出現。衞生防護中心今日（19日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



該個案涉及一名36歲有長期病患的男病人。他於12日開始發燒，並於14日開始出現皮疹，15日到律敦治醫院求醫。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，他仍然留院，現時情況穩定。

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初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪天津，而根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報內地有關當局及世界衞生組織。

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責任編輯：陳展棋