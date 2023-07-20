  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有洋葱】離婚日丈夫親手包16隻水餃 女子領悟箇中深意︰盡在不言中

親子 13:19 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有時離婚，不是因為不愛了，而是容不下對方的矛盾。台灣有女網民在Facebook上發文，並上載一張水餃的照片，指離婚當天看到丈夫特別為地準備的16隻水餃，令她百感交集，因為16隻水餃象徵二人結婚16年。她直言看到這16隻水餃，令她回憶起16年婚姻的甜酸苦辣感慨萬分，更在留言區透露自己「邊吃邊流眼淚」。

最新影片推介

童學園
【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

16隻水餃意義深長

貼文一出，不少網民亦被感動，畢竟彼此曾經愛過，在分手前夕，丈夫為她準備最後的一頓飯也是意義深長的。網民熱烈回應︰「象徵16年的包容、互相依賴，都過去了」、「水餃也有故事」、「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」及「有點傷感」，但無論如何，丈夫對她是有情有義︰「至少他還擔心你會餓到肚子」。

台灣一名女網民在Facebook發文，並上載水餃的照片，指離婚當天看到丈夫特別為地準備的16隻水餃，令她百感交集。

對於這「16隻水餃」的含意，有網民猜測是丈夫想挽留妻子的心意︰「會不會是老公沒有很想離婚，讓你吃一顆水餃想一想每一年你們的點點滴滴，或是告訴你你是餡他是皮」、也有人覺得是兩人重生的象徵︰「16年所有恩怨包一包吞下去，彼此重新開始」，也有網民着女子不要多想︰「都要離婚，就不需放感情去想，好好吃完水餃，之後兩人各自安好即可，過多傷感只是庸人自擾」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【尖子透視】6年前來港入讀Band3中學 發奮讀書克服英文獲師薦直入嶺大
16:19 2023/07/19
【尖子透視】6年前來港入讀Band3中學 發奮讀書克服英文獲師薦直入嶺大
【兩性關係】嫌妻沒子宮非女人出軌17年　丈夫病逝後正室絕地反擊第三者
16:29 2023/07/19
【兩性關係】嫌妻沒子宮非女人出軌17年　丈夫病逝後正室絕地反擊第三者
【人倫悲劇】照顧40年推輪椅妻落海溺斃　82歲丈夫判決出爐法官一席話令他淚崩
16:55 2023/07/19
【人倫悲劇】照顧40年推輪椅妻落海溺斃　82歲丈夫判決出爐法官一席話令他淚崩

你可能感興趣

【尖子透視】6年前來港入讀Band3中學 發奮讀書克服英文獲師薦直入嶺大
16:19 2023/07/19
【尖子透視】6年前來港入讀Band3中學 發奮讀書克服英文獲師薦直入嶺大
【兩性關係】嫌妻沒子宮非女人出軌17年　丈夫病逝後正室絕地反擊第三者
16:29 2023/07/19
【兩性關係】嫌妻沒子宮非女人出軌17年　丈夫病逝後正室絕地反擊第三者
【人倫悲劇】照顧40年推輪椅妻落海溺斃　82歲丈夫判決出爐法官一席話令他淚崩
16:55 2023/07/19
【人倫悲劇】照顧40年推輪椅妻落海溺斃　82歲丈夫判決出爐法官一席話令他淚崩
網絡熱話 分手 離婚 結婚 台灣

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元