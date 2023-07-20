【有洋葱】離婚日丈夫親手包16隻水餃 女子領悟箇中深意︰盡在不言中

有時離婚，不是因為不愛了，而是容不下對方的矛盾。台灣有女網民在Facebook上發文，並上載一張水餃的照片，指離婚當天看到丈夫特別為地準備的16隻水餃，令她百感交集，因為16隻水餃象徵二人結婚16年。她直言看到這16隻水餃，令她回憶起16年婚姻的甜酸苦辣感慨萬分，更在留言區透露自己「邊吃邊流眼淚」。

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16隻水餃意義深長

貼文一出，不少網民亦被感動，畢竟彼此曾經愛過，在分手前夕，丈夫為她準備最後的一頓飯也是意義深長的。網民熱烈回應︰「象徵16年的包容、互相依賴，都過去了」、「水餃也有故事」、「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」及「有點傷感」，但無論如何，丈夫對她是有情有義︰「至少他還擔心你會餓到肚子」。

▲ 台灣一名女網民在Facebook發文，並上載水餃的照片，指離婚當天看到丈夫特別為地準備的16隻水餃，令她百感交集。

對於這「16隻水餃」的含意，有網民猜測是丈夫想挽留妻子的心意︰「會不會是老公沒有很想離婚，讓你吃一顆水餃想一想每一年你們的點點滴滴，或是告訴你你是餡他是皮」、也有人覺得是兩人重生的象徵︰「16年所有恩怨包一包吞下去，彼此重新開始」，也有網民着女子不要多想︰「都要離婚，就不需放感情去想，好好吃完水餃，之後兩人各自安好即可，過多傷感只是庸人自擾」。

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