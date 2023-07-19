【國際排名】最佳留學城市香港僅排21位　連跌9級又輸新加坡

國際高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）公布2024年最佳留學城市排名，英國倫敦繼續穩佔全球榜首，香港今屆排名急跌，位列第21位，單計亞洲便遠遠落後南韓首爾、日本東京、大阪，以及新加坡。其中在生活成本負擔能力指標，本港大跌12位至全球第73，QS認為須作出改變，方可吸引更多留學生來港。

QS最佳留學城市排名採用6項指標編制，從而比較全球160個城市，指標包括當地大學排名、僱主招聘活躍度指、城市嚮往度、生活成本負擔能力、學生組成，以及學生評價，除學生問卷於去年進行，其他指標因應不同國家採集不同年份數據。

英國倫敦繼續稱冠全球，東京排名急升7位列第2位，首爾緊隨其後排名第3。至於香港的「競爭對手」新加坡，雖然下跌2位至15位，但仍遠遠拋離排名21位的香港。

QS認為，本港在當地大學排名、僱主招聘活躍度中表現出色，但在生活成本負擔能力、環境等方面仍須改善，包括展示城市獨特的文化體驗、學生多樣性和友好環境，才可進一步增強其對國際學生的吸引力。

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