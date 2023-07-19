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【令人心痛】15歲少女慘遭性侵再燒身　留醫10日不治16歲同校男子被捕

健康 20:37 2023/07/19

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15歲女童慘遭性侵再燒身，留醫10日不治16歲同校男子被捕。

俄羅斯近日發生一宗令人髮指的罪案！一名15歲少女於本月8日的晚上被發現全身赤裸、且滿佈燒傷痕跡，倒臥於火車站的路軌上。她被緊急送院後，證實全身90%嚴重燒燙傷，而且有被人性侵的跡象，惟與死神搏鬥10日，她於昨日(18日)終傷重不治離世。警方其後拘捕1名16歲涉案男子，據了解，他是死者的校友，事發當日死者曾到他的家參與派對。

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據英國《每日郵報》報導，15歲俄羅斯少女Yaroslavl Shikhova於本月8日的晚上疑遭人性侵後，便被丟棄在一處路軌上。她被人發現時已經失去意識，據火車站人員形容當時境況，「全身赤裸的少女當時躺臥鐵軌上，身上滿佈血漬和燒傷痕跡，在她周邊的草地都在冒煙，而醫護人員將少女抬上救護車時，手上已燒焦的一大塊皮膚亦掉了下來。」

Yaroslavl被送院搶救後，醫生經檢查後懷疑她曾被落藥，致失去意識，身上亦有性侵痕跡。警方經調查後，不排除有人為怕東窗事發，故欲將少女置諸死地，並在她身上淋易燃液體，以消滅犯罪證據。不幸的是，少女留醫多日，最終於18日不治。事件隨即引發廣大市民關注，警方經調查後拘捕一名16歲少年Sergey Minyazev，並以性侵及謀殺等控罪起訴。

至於被捕少年與死者的關係? 據了解，2人為同校的「朋友」，Sergey母親是一名獄警，父親則是一名警察；女死者父親則為大學教授。而事發當天上午，死者曾到少年家中參加派對，惟回家後，死者又趁父母不為意，偷偷在晚上溜出，最終慘遭毒手。

15歲俄羅斯少女留醫10日後，終傷重不治。(網上圖片)

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責任編輯：羅嘉欣

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