【創意比賽】「未來工程師大賽」培育科研及創科人才 基層學生獲贊助遊書展買好書

▲ 「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」頒獎禮主禮嘉賓、評審與各得獎學生 及其老師合照。

新鴻基地產（新地）新閱會今年繼續與香港科 技創新教育聯盟合辦「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」，透過一連串活動 鼓勵中、小學生發揮創意，設計改善生活的科技應用。今年學生非常踴躍參賽，收到接近 300 份作品，創歷屆新高。

頒獎禮於今日（19 日）舉行，由教育局總課程發展主任（資優教育）林達豪、中聯辦教科部副處長陳志祿、新地執行董事兼副董事總經理黃植榮、香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊、香港教育工作者聯會副會長胡少偉和香 港貿發局助理總裁古靜敏等頒發獎項。

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決賽於周六（15 日）舉行，新地執行董事郭基泓、中聯辦九龍工作部副部長 李文彬、香港科技創新教育聯盟副主席伍煥杰等亦有出席並擔任主禮嘉賓。 他們同時為今年「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」的活動揭開序幕。

三大主題發揮創意

香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊在頒獎禮致辭表示：「這些優秀作品不僅反映了學生的創造力，更是同學學習和探索的成果，代表了你們對這個比賽和未來的熱愛。」新地執行董事郭基泓於決賽當日致辭時表示：「國家『十四五』規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而人才是推動創科發展的關鍵要素，今次比賽收到許多極具創意的作品，反映同學們在應用創新科技方面有豐富的想像力和創造力。」

本年是聯盟第五年舉辦未來工程師大賽，亦是第二年與新地新閱會合作。今屆比賽擴大了規模，並首設「智慧生活」、「綠色創科」及「藝術科技」三大主題，鼓勵中、小學生在不同領域發揮創意，透過科創技術以改善生活， 最終接獲來自 122 間學校、超過 800 名學生提交的 287 份作品，數量較去年多逾倍。

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得獎作品創意無限

各比賽主題均設有小學組、初中組及高中組；大會邀請了來自香港工程師學 會、電機暨電子工程師學會（香港分會）、工程及科技學會（香港分會）、機電工程署等逾 30 位專家擔任評審，篩選出 75 個優秀作品入圍決賽，並選 出各組別的一、二、三等獎，以及優秀獎作品。得獎名單載於香港科技創新 教育聯盟網頁。適逢今天（7月19日）是書展首日，優勝作品在新閱會的書 展攤位展出，讓學生與大眾分享學習成果。

是次參賽學生創意無限，製作的產品極具特色並兼顧實用性。小學組「智慧生活」一等獎是嗇色園主辦可立小學的「智能魚缸監察系統」：自動量度室 內氣温、水溫，裝設定時自動餵食器，數據傳上 IO T 平台讓繁忙的香港人遙遠監察魚缸數據 。 初中組「 綠色創科 」一等獎是鳳溪第一中學的「 栽 ． ful」：自動化水耕系統，自動調節種植環境，讓任何人都能輕鬆進行水耕種植 ， 享受綠色生活 ； 高中組「 藝術科技 」一等獎是拔萃女書院的「 FLA I (Follow to Lea rn An Instrume nt)」：善用 A I 監察及機器學習技術，為用家提供如何改善演奏姿勢的提示，提高學習和練琴的成效。

「讀好書」3萬人受惠

另外︳「新地齊讀好書」計劃推出至今惠及超過 30,000 名中、小學生，旨在鼓勵青少年從小培養閱讀興趣和習慣，增進知識，追尋夢想。近年配合集團的創新科技業務發展，響應特區政府推廣科普教育，舉辦聚焦STEM的主題活動，激發年輕一代對創科的潛能。

除了 STEM 比賽外，2023「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」亦舉辦了一系列活動，包括︰再次與長期合作夥伴香港貿易發展局攜手，贊助 2,000 名學生遊書展及買好書；透過香港教育工作者聯會 、北區小學校長會及深水埗居民聯會協助組織 800 名基層學生 ， 每名學生可獲港幣 250 元 購書津貼 ， 在 書展購買與 STEM 及中國文化相關的書籍。

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