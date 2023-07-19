【一帶一路】林定國率團在京參與聯席會議　中央部委同意支持港府多項工作建議

▲ 林定國率團在京參與「一帶一路」聯席會議。（政府新聞處圖片）

特區政府與國家發展和改革委員會，及相關中央部委今日在京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第六次會議，會議自2019年以來首度以實體形式舉行。

出席會議的內地官員由發改委黨組成員郭蘭峰帶領，當中包括聯席會議召集人發改委秘書長伍浩，以及發改委、國務院港澳辦、最高人民法院、外交部、科學技術部、司法部、交通運輸部、商務部、中國人民銀行、國務院國有資產監督管理委員會、國家金融監督管理總局等的代表。

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律政司司長林定國率多位高官出席，香港金融管理局的代表亦有出席。林定國表示，聯席會議平台大大促進了香港與內地的深入溝通和交流，支持香港更好融入國家發展大局。

▲ 林定國率團在京參與「一帶一路」聯席會議。（政府新聞處圖片）

丘應樺 ︰ 努力建立多個香港「一帶一路」品牌

會上，聯席會議港方召集人、商務及經濟發展局局長丘應樺滙報了港府在今年初復常後，重啓「一帶一路」的多方面工作，包括積極開拓新市場、加強與「一帶一路」國家的雙邊及多邊經貿關係，以及廣納企業和人才等。

會議又討論了特區政府為推進共建「一帶一路」倡議，就法律及爭議解決服務、金融與風險管理及創新科技三個範疇向國家中央部委提請的工作建議。特區政府感謝相關中央部委在會上同意支持特區政府的多項工作建議，會與內地單位積極跟進，更好促進融入國家發展大局。

會議亦展望了特區政府來年在推動香港參與和助力「一帶一路」建設的工作重點。

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責任編輯：趙居逸