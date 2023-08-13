【靚太安樂窩】購買水晶前必睇10個迷思Q&A　選擇正確旺人緣財運戴錯行衰運

▲ 水晶新手想購買水晶前，記底以下注意事項!

天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!

▲ 網上水晶店店主鞋佬。(文子健攝)

水晶神奇功效

鞋佬指，晶石形態千變萬化，獨一無二，近年深受追捧成為配搭飾品。在科學角度而言，以顯微鏡睇水晶可觀察其輕微震動，其實可直接影響附近磁場。因此，有不少人認為水晶可招來好運，令人心想事成。

基本上所有朝正能量的水晶都會帶左手，相反，排負能量的水晶就會帶右手。

▲ 鞋佬辦公室擺放一系列珍藏品。(文子健攝)

新手入門必知

市面上大部份都是天然水晶，但有些商家為令水晶更吸引而做後天優化，如注膠染色，這類絕不可碰。因此，鞋佬提醒，購買前可多做功課，評估店舖誠信及信譽。

另外，由於水晶價值由幾百至幾千不等，甚至更昂貴。因此，不是越貴代表越好。最重要是合眼緣、經濟能力能負擔。如果超出預算，勉強去買，好事變壞事。

第一次買，先定下可接受範圍，大約數百元，小試入手，感受水晶的感覺。

鞋佬推介5大常見水晶

超七

功效 開啟人體七輪，各方面召來正能量，磁場較強 注意事項 佩戴在左手，休息時不適合佩戴

紫鈦晶

功效 紫色招人緣、招財運 注意事項 強勁晶石適合佩戴在左手

金髮晶

功效 招正財、偏財 注意事項 招財晶石適合佩戴在左手

黑曜石

功效 釋放負能量 注意事項 適合佩戴在右手

黑髮晶

功效 驅走小人、釋放負能量、排放病氣 注意事項 適合佩戴在右手

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坊間謬誤Q&A

問:可同時配戴水晶手鍊及手錶？

答:建議不要同時佩戴水晶手鍊和金屬錶。因為硬度不同，總有一方受傷。

問:如何佩戴水晶在身上？左手還是右手?

答:依書直說，左入右出。釋放負能量的水晶通常戴右手，招財水晶一般戴左手。

問:水晶如何淨化？用酒精消毒?

答:最簡單方法是用白水晶或瑪瑙消磁，或用礦泉水浸兩小時，注意金屬系水晶不可碰水。

問:佩戴過後，可以轉贈送人? 可以收別人戴過的水晶？

可以，只要消磁後，便可再配戴。

問:水晶有破損可繼續佩戴?

可以，只要不𠝹手就不影響。

問:可以戴著水晶洗澡、睡覺？

不建議戴著洗澡，因為有化學品。另外，亦不建議睡覺時佩戴磁場較強的水晶。不過，亦有部份磁場較柔和的水晶可以助眠。

問:水晶光澤度反映佩戴者健康?

由於人體有油脂，所以在佩戴過後，大部份水晶都會顯得光澤亮麗。相反，如果經清潔劑，清潔過後會啞然失色。

問:可以讓別人碰觸水晶？

只要佩戴者不介意，鞋佬個人認為是可以。

問:水晶被閒置一段時間後，可以再重新配戴？

只要重新消磁即可佩戴。

問:如何保存?

不佩戴時，可以放在白水晶、瑪腦或紫晶洞內消磁。如果沒有，建議放在盒内。

風水玄學並非精密科學，內容僅供參考。

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責任編緝：張懿慧