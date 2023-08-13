【靚太安樂窩】購買水晶前必睇10個迷思Q&A 選擇正確旺人緣財運戴錯行衰運
天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
水晶神奇功效
鞋佬指，晶石形態千變萬化，獨一無二，近年深受追捧成為配搭飾品。在科學角度而言，以顯微鏡睇水晶可觀察其輕微震動，其實可直接影響附近磁場。因此，有不少人認為水晶可招來好運，令人心想事成。
基本上所有朝正能量的水晶都會帶左手，相反，排負能量的水晶就會帶右手。
新手入門必知
市面上大部份都是天然水晶，但有些商家為令水晶更吸引而做後天優化，如注膠染色，這類絕不可碰。因此，鞋佬提醒，購買前可多做功課，評估店舖誠信及信譽。
另外，由於水晶價值由幾百至幾千不等，甚至更昂貴。因此，不是越貴代表越好。最重要是合眼緣、經濟能力能負擔。如果超出預算，勉強去買，好事變壞事。
第一次買，先定下可接受範圍，大約數百元，小試入手，感受水晶的感覺。
鞋佬推介5大常見水晶
超七
|功效
|開啟人體七輪，各方面召來正能量，磁場較強
|注意事項
|佩戴在左手，休息時不適合佩戴
紫鈦晶
|功效
|紫色招人緣、招財運
|注意事項
|強勁晶石適合佩戴在左手
金髮晶
|功效
|招正財、偏財
|注意事項
|招財晶石適合佩戴在左手
黑曜石
|功效
|釋放負能量
|注意事項
|適合佩戴在右手
黑髮晶
|功效
|驅走小人、釋放負能量、排放病氣
|注意事項
|適合佩戴在右手
坊間謬誤Q&A
問:可同時配戴水晶手鍊及手錶？
答:建議不要同時佩戴水晶手鍊和金屬錶。因為硬度不同，總有一方受傷。
問:如何佩戴水晶在身上？左手還是右手?
答:依書直說，左入右出。釋放負能量的水晶通常戴右手，招財水晶一般戴左手。
問:水晶如何淨化？用酒精消毒?
答:最簡單方法是用白水晶或瑪瑙消磁，或用礦泉水浸兩小時，注意金屬系水晶不可碰水。
問:佩戴過後，可以轉贈送人? 可以收別人戴過的水晶？
可以，只要消磁後，便可再配戴。
問:水晶有破損可繼續佩戴?
可以，只要不𠝹手就不影響。
問:可以戴著水晶洗澡、睡覺？
不建議戴著洗澡，因為有化學品。另外，亦不建議睡覺時佩戴磁場較強的水晶。不過，亦有部份磁場較柔和的水晶可以助眠。
問:水晶光澤度反映佩戴者健康?
由於人體有油脂，所以在佩戴過後，大部份水晶都會顯得光澤亮麗。相反，如果經清潔劑，清潔過後會啞然失色。
問:可以讓別人碰觸水晶？
只要佩戴者不介意，鞋佬個人認為是可以。
問:水晶被閒置一段時間後，可以再重新配戴？
只要重新消磁即可佩戴。
問:如何保存?
不佩戴時，可以放在白水晶、瑪腦或紫晶洞內消磁。如果沒有，建議放在盒内。
風水玄學並非精密科學，內容僅供參考。
【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm
立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu
責任編緝：張懿慧