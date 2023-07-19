【DSE2023】大腦麻痺學生覓適合溫習方法　克服手腳無力限制考獲6科23分

▲ 香港紅十字會雅麗珊郡主學校3名考生獲大學直接錄取，前排左起：陳可欣、袁泳琪及周朗浩，後排為校長成英愉。（湯致遠攝）

文憑試今（19日）放榜，香港紅十字會兩間特殊學校今年共14名身體弱能學生報考文憑試，其中香港紅十字會雅麗珊郡主學校有5人應考，患先天性小兒麻痹的輪椅硬地滾球港隊運動員陳可欣，考獲6科23分，達入大學門檻，並已透過「學生運動員學習支援及入學計劃」獲理工大學錄取，同校也另有兩名學生透過此計劃獲嶺大錄取。

陳可欣自少手腳無力，寫字易「攰」，首兩小時後體力就會下降，平時學習及考試需以平板電腦輔助，應考文憑試所有科目也要加時75%，不過其未有被身體不便局限，反而找到適合自己的溫習方法，如透過背誦及理解概念，代替抄寫等，最終在今屆文憑試中除英文科考獲3外，其餘主科及會計和歷史兩科選修課均考獲4，已獲理工大學會計及金融(榮譽)工商管理學士課程錄取；她又不滿意中文及會計科的成績，冀覆卷試試能否再提升。

最新影片推介

她同時為輪椅硬地滾球港隊運動員，曾在巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會勇奪亞軍，被問到如何兼顧學業及運動員身分，她指會盡量將訓練安排在周末，考DSE前半年亦暫停訓練，但考畢即重啟，現時亦幾乎日日受訓，她形容學業及運動像「魚與熊掌」難以取捨，希望可以繼續雙方面發展。

至於為何會選修商科，而非體育相關，她坦言殘疾人士較難發展，在不同職場發展是其夢想，故希望裝備自己發展不同專長，又提到校方曾舉辦咖啡店營運體驗活動，負責制定財務報表及預算的她，到埋數一刻很有成就感。她展望大學生涯能夠跳出舒適圈，結識不同背景及種族的朋友。

患「玻璃骨」的輪椅乒乓波港隊運動員袁泳琪就考獲6科16分，已獲嶺南大學動畫與數碼藝術課程取錄，她受到讀電影的姐姐影響，開始接觸動畫並對之產生興趣，冀日後製作屬於香港的動畫。她形容特殊學校是溫室，希望大學時可融入社會及放眼世界。

作為末代通識科考生，她認為改革一定有改革意思，但認為學生要多點運用邏輯思考，非只學習書本內的知識。

該校另一名獲嶺南大學文化研究課程錄取的輪椅劍擊港隊運動員周朗浩，就考獲6科13分，他患有腦性麻痺(徐動型—肌張力障礙)，寫字較困難，並同時有讀寫障礙，在教師的推薦下2014年接觸劍擊，2016年正式在體院訓練。他坦言自己學業底子並不佳，運動員入學計劃是bonus，對運動員有很大鼓舞，又勉勵師弟妹即使看不見結果也要堅持夢想，強調只有堅持才會有結果，就如其初玩劍擊也沒想過能靠運動進入大學一樣。

不過他認為，相關計劃在香港運動員於東奧取得好成績後才出現，希望政府不要等到有成績才有支援，亦冀政府更多支援包括音樂等不同項目，否則或又要「搶人才」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰