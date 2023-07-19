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【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟

娛樂 17:39 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

今日（7月19日），女團COLLAR與MIRROR的隊長楊樂文（Lokman） 、成員邱士縉（Stanley）與邱傲然（Tiger）齊在鰂魚涌出席手機活動。今次也是蘇芷晴（So Ching）在5月宣布退團後，COLLAR首次以7人女團出席品牌活動。

COLLAR的隊長沈貞巧（Gao）及成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）齊以一身黑色性感打扮到場，當中以阿Gao、Winka、Sumling最少布，而Winka表示有黐雙面膠紙，因此不擔心走光。

【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR重新出發　首與MIRROR同場預告將推新歌

Winka表明與Nathan不熟

同時，Winka亦成今日眾成員中的焦點，因為她被發現取消關注So Ching社交帳戶，因此被不少網民鬧爆，她表示抱歉並解釋稱：「此舉動好純粹，工作還工作，私下有短訊向她解釋。」

她並指，為公私分明，甚至取消關注親弟社交帳戶。而Marf也稱會用自己方式關心So Ching，盼大眾都給予So Ching空間。

COLLAR與楊樂文 、邱士縉、邱傲然（Tiger）

另外，Winka的個人歌曲《一手造成》MV男主角為被爆黑歷史的《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan），Winka表示對方尊重，但沒有刻意慰問：「這個是他自己的決定，他需要空間。」

被問對方有否向她借錢或透露財務情況，Winka回應二人只是合作拍MV，沒有深入傾談，不太清楚對方私人事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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