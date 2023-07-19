【洩露機密】DSE閱卷員小紅書洩密考評局報警　警方轉交重案組跟進

一名自稱應屆文憑試閱卷員，早前在內地社交平台「小紅書」上載一份印有「機密」字眼的文憑試中文科評卷參考，考評局昨(18日)表示已就事件報警。警方原將案件交灣仔分區雜項調查小隊跟進，警方於今日指改由灣仔警區重案組跟進，但仍然暫無人被捕。

警方昨回應稱，上周五(14日)接獲機構職員報案，案件列「違反《香港考試及評核局條例》」處理，交灣仔分區雜項調查小隊跟進，暫無人被捕。警方在今日補充，指案件已轉交灣仔警區重案組跟進。

考評局秘書長魏向東稱，考評局不知悉涉案者身分，亦不肯定是否閱卷員，但強調所有考務人員事先均須簽署保密協議，不設期限，形容今次屬「嚴重犯規事件」。考評局公開考試總監麥勁生補充，確認事件違反考務守則，已就不當行為報警，形容事件在考評局悠長歷史中非常罕見。

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