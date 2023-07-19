【法律合作】司法部部長訪港　簽署進一步深化人才培養與法律服務合作會談紀要

▲ 林定國與賀榮簽署《會談紀要》。（政府新聞處圖片）

司法部部長賀榮前日（17日）率團訪港，分別與特首李家超和律政司司長林定國會面。

林定國與賀榮會面期間，簽署了《司法部與香港特別行政區政府律政司就進一步深化人才培養與法律服務合作的會談紀要》，加強內地與香港在法治人才培養和法律及爭議解決服務的交流合作。

《會談紀要》內容包括︰

（1）建立和完善兩地法治人才雙向培養工作機制，共同探索更多形式合作培養法治人才；

（2）優化大灣區律師和香港居民律師內地執業服務保障，探索擴大取得內地律師執業資質的大灣區律師和香港居民律師的業務範圍；

（3）推動國際商事仲裁調解交流合作，支持大灣區爭議解決機構合作機制建設等。

賀榮表示，司法部將務實支持香港法律界，為大灣區建設和「一國兩制」行穩致遠提供優質法律服務和法治保障。

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責任編輯：趙居逸