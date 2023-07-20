【機票優惠】埃塞俄比亞航空推飛泰國優惠 香港飛曼谷來回連稅$1,427起
社會 09:34 2023/07/20
埃塞俄比亞航空推出機票優惠，香港飛泰國曼谷來回連稅$1,427起，包2件23kg總共46kg超巨大行李。
航班時間：
- 去程：ET609 22：40-00：20+1 （一、三、五）
- 回程：ET608 13：00-16：45 （一、三、五）
訂票即看：
- https://www.cheaptickets.hk (減$100後來回連稅$1,427起，Visa卡每單減$100折扣代碼：2023MEETHK，需透過此連結預訂)
- https://flights.wingontravel.com (減$60推廣碼：ME856，來回連稅$1,464起)
- https://hk.trip.com/flights (來回連稅$1,523起)
- https://www.travelgo.com (來回連稅$1,525起)
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津