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熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【機票優惠】埃塞俄比亞航空推飛泰國優惠　香港飛曼谷來回連稅$1,427起

社會 09:34 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

埃塞俄比亞航空推飛泰國優惠，香港飛曼谷來回連稅$1,427起。（資料圖片）

埃塞俄比亞航空推出機票優惠，香港飛泰國曼谷來回連稅$1,427起，包2件23kg總共46kg超巨大行李。

航班時間：

  • 去程：ET609 22：40-00：20+1 （一、三、五）
  • 回程：ET608 13：00-16：45 （一、三、五）

訂票即看：

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記者：黃穎津

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