  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目

娛樂 10:03 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

昨日（7月19日）是DSE放榜，作為DSE考生的炎明熹（Gigi）成績備受關注，不過因她不在香港，故未能親身到學校領取DSE成績單。
隨後在晚上，Gigi在社交網公布喜訊，透露成功考入大學修讀心儀科目，難怪她興奮舉V。

【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

成功入讀大學

她說：「我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion。」

Gigi又指其實在六月底已得悉這個喜訊，不過因要尊重及合適時間才告訴大家：「多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」

Gigi成功入讀大學。

圈中好友及姑丈大讚

圈中不少藝人如陳煒﹑李幸倪﹑糖妹及好姊妹姚焯菲和詹天文等亦有留言恭喜，替她感到高興。

至於愛鍚Gigi的姑丈亦有甫出對方帖文表示：「好開心！好感恩！發夢都笑醒！亞女繼續加油💪創出你的新天地」

點擊圖片放大
+8
+7

讀時裝設計

其實Gigi早前曾接受香港電台訪問，透露心儀學校：「我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學的時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做一個優秀的時裝設計師。」

現在能如願入讀心儀課程，大家都讚她叻女，祝她繼續在事業和學業上發光發亮。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮
18:49 2023/06/28
【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
17:09 2023/07/08
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
【他和她的喵店長】炎明熹聲音導航　Gigi呼籲愛惜小動物
19:09 2023/07/09
【他和她的喵店長】炎明熹聲音導航　Gigi呼籲愛惜小動物
【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場　炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》
16:11 2023/07/14
【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場　炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》

你可能感興趣

【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮
18:49 2023/06/28
【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
17:09 2023/07/08
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
【他和她的喵店長】炎明熹聲音導航　Gigi呼籲愛惜小動物
19:09 2023/07/09
【他和她的喵店長】炎明熹聲音導航　Gigi呼籲愛惜小動物
炎明熹 娛樂人物職業 歌手 娛樂行業 香港理工大學‎ DSE

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【關景鴻離世】移民專家關景鴻上月離世　享年66歲
10:09 2023/07/19
【關景鴻離世】移民專家關景鴻上月離世　享年66歲