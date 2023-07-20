【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目

昨日（7月19日）是DSE放榜，作為DSE考生的炎明熹（Gigi）成績備受關注，不過因她不在香港，故未能親身到學校領取DSE成績單。

隨後在晚上，Gigi在社交網公布喜訊，透露成功考入大學修讀心儀科目，難怪她興奮舉V。

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成功入讀大學

她說：「我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion。」

Gigi又指其實在六月底已得悉這個喜訊，不過因要尊重及合適時間才告訴大家：「多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」

▲ Gigi成功入讀大學。

圈中好友及姑丈大讚

圈中不少藝人如陳煒﹑李幸倪﹑糖妹及好姊妹姚焯菲和詹天文等亦有留言恭喜，替她感到高興。

至於愛鍚Gigi的姑丈亦有甫出對方帖文表示：「好開心！好感恩！發夢都笑醒！亞女繼續加油💪創出你的新天地」

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讀時裝設計

其實Gigi早前曾接受香港電台訪問，透露心儀學校：「我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學的時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做一個優秀的時裝設計師。」

現在能如願入讀心儀課程，大家都讚她叻女，祝她繼續在事業和學業上發光發亮。

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