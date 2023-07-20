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【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會

社會 09:55 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強。（資料圖片）

天文台表示，驟雨正影響華南沿岸。本港今早（20日）多處地區錄得超過5毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。今日有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東南風。

天文台指，隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下週初廣東地區天色好轉，天氣酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，隨後其路徑存在較大變數，下周初較有可能進入南海北部，為華南沿岸帶來不穩定天氣，但該熱帶氣旋亦有機會移向台灣一帶。

不過，各大電腦模式對於該低壓系統的隨後路徑仍有較大變數。歐洲、韓國及德國電腦模式預測高空反氣旋會覆蓋中國南部，低壓系統會沿高空反氣旋南側進入南海北部。而美國電腦模式則預測高空反氣旋位置偏東，引導低壓系統移向台灣以東海域。

不同電腦模式預測下星期二（25日）晚上8時的地面天氣圖。（天文台圖片）

天氣方面，如該低壓系統進入南海北部，華南沿岸地區風勢將逐漸增強，有驟雨、雷暴和狂風。若該系統移向台灣附近，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣酷熱，同時高溫天氣亦會觸發狂風雷暴。

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記者：黃穎津

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